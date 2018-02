Après une victoire face au dernier du Top 14 – Oyonnax – fin janvier, le Stade Toulousain (6e) s’attaque à l’avant-dernier, Agen. Autant dire que sur le papier, les Stadistes ont l’ambition de continuer à faire tourner leur compteur pour rester calés bien confortablement dans le wagon des qualifiables aux phases finales.

#SUAST U. #Mola : "Le @agen_rugby accueille bien l'ensemble des équipes depuis le début de la saison, surtout depuis 4-5 rencontres. Ils ont démontré dans leur comportement qu'ils étaient capables de rivaliser." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) February 15, 2018

Un derby à ne pas galvauder

Mais malgré tout Ugo Mola se veut prudent : « On se doit de réaliser une très bonne performance si on veut être en mesure de ramener quelque chose de là-bas », estime le manager du Stade. Notamment parce que le SUA reste, à domicile, sur un large succès contre Castres (30-3), une équipe du calibre du Stade Toulousain. Et qu’à l’inverse les Rouge et Noir ne se sont plus imposés hors d’Ernest-Wallon depuis quatre rencontres.

#ConfDePresse 👉🏼 Ricky Januarie « il y a beaucoup de très bons joueurs au @StadeToulousain, il faudra avoir des c****** pour gagner ! » 👀 #Derby#SUASTpic.twitter.com/Dsf4lbiPCC — SUA LG (@agen_rugby) February 15, 2018

« On s’attend à un match sérieux face à une équipe qui a les bases de ce jeu plus qu’au point, enchaîne Mola, et des facteurs X déroutants, capables à tout moment d’inverser le cours d’un match seuls ». L’entraîneur cite en exemple les ailiers George Tilsley et Filipo Nakosi, 10 essais à eux deux. Le stade Armandie est tout de même déjà tombé trois fois cette saison (cinq en comptant la Challenge Cup), et les joueurs de Mauricio Reggiardo ont explosé en vol lors de la dernière journée à Lyon, 71 à 17.

Toulouse obligé de « bricoler »

Sans aller jusqu’à dire que la composition du Stade Toulousain pour ce match a causé des nuits blanches à Ugo Mola et ses adjoints, à plusieurs postes le coach reconnait que cela a ressemblé à un casse-tête. À la mêlée évidemment où l’absence d’Antoine Dupont est la plus préjudiciable, conjuguée au forfait de Sébastien Bézy (fracture à la main). C'est Jean-Marc Doussain, incertain toute la semaine car à peine remis d'une blessure au nerf sciatique, qui débutera le match. Et comme les solutions dans l’effectif ne sont plus légion, c’est le Sud-africain Cheslin Kolbe qui couvrira le poste sur le banc. « Ils ont hésité avec moi » plaisante l’ailier Maxime Médard, pas inquiet du tout sur la capacité de son compère à assurer l’intérim : « À l’entraînement ça s’est bien passé, donc on verra bien. À l’époque on a eu Vincent Clerc [il a joué quelques matchs à la mêlée en 2005], nous les ailiers on est assez polyvalents ! »

Un derby Agen/Toulouse, c'est toujours disputé ! © Maxppp - Xavier de Fenoyl

En première ligne aussi ça coince, surtout à gauche où Cyril Baille, Lucas Pointud mais aussi les Espoirs Clément Castets et Maxime Duprat sont forfaits. Rodrigue Neti (22 ans) va ainsi connaître sa première titularisation chez les Rouge et Noir cinq ans après son arrivée au club chez les jeunes. « Ça fait longtemps que je l’attendais », savoure le joueur Wallisien. « Ça sera un très gros match à Agen, je sais qu’on va être bien reçu, et je peux vous dire qu’on ne va pas les décevoir » lance plein d’envie Rodrigue Neti. Pour ne rien arranger la deuxième ligne aussi est en souffrance avec les absences de Yoann Maestri (suspendu) et Richie Gray (blessé au mollet). Des absences donc, mais ça ne sera pas une excuse en cas de contre-performance a déjà prévenu Ugo Mola.

Les compositions :

Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Huget, 13. Fritz, 12. Fickou, 11. Médard ; 10. Holmes, 9. Doussain ; 7. Cros, 8. Axtens, 6. Madaule ; 5. Tekori, 4. Verhaeghe ; 3. Faumuina, 2. Marchand, 1. Neti.

Remplaçants : 16. Ghiraldini, 17. Mienie, 18. Fa'asalele, 19. Elstadt, 20. Ntamack, 21. Kolbe, 22. David, 23. Aldegheri.

Agen : 15. Laporte ; 14. Tilsley, 13. Sadie, 12. Hériteau, 11. Nakosi; 10. McIntyre, 9. Januarie ; 7. Miquel, 8. De Marco, 6. Erbani ; 5. Braendlin, 4. Marchois ; 3. Ryan, 2. Bosch, 1. Béthune.

Remplaçants : 16. Barthomeuf, 17. Tetrashvili, 18. Tanga, 19. Mchelidze, 20. Abadie, 21. Vincent, 22. Fouyssac, 23. Joly.