Top 14 : y aura-t-il des supporters en tribune au Hameau pour Section Paloise / Montpellier ?

La Section Paloise est-elle condamnée à terminer la saison sans retrouver son public au Hameau ? La question se pose puisque si normalement les supporters pourront regagner les stades dès le 19 mai prochain, pour les Vert et Blanc une seule date dans le calendrier le permet : la dernière journée, le 5 juin, face au Montpellier Hérault Rugby. Sauf que l'horaire, 21 heures, est également celui du couvre-feu qui sera toujours en vigueur. Dès lors la présence du public dans les tribunes n'est pas garantie...

Plusieurs clubs voudraient bien changer l'horaire

La Ligue Nationale de Rugby a communiqué cet horaire le 27 avril dernier, soit 48 heures avant le calendrier du déconfinement fixé par Emmanul Macron, et c'est le diffuseur, c'est à dire Canal+, qui a choisi l'horaire définitif. Il faut rappeler que tout au long de la saison l'horaire du multiplex est d'habitude plutôt en fin d'après-midi, exemple le plus récent, le multiplex de la 23e journée – lors duquel la Section s'est largement imposée à Agen (7-47) – s'est tenu ce week-end à 17h45. Depuis que le déconfinement a été annoncé et que certains se sont rendus compte qu'à 21 heures il serait difficile d'autoriser les gens à se rendre au stade, plusieurs clubs se sont rapprochés de Canal+ qui pour l'instant n'a pas l'intention de changer son horaire de diffusion. Les clubs se demandent alors comment permettre à ces poignées de partenaires et d'abonnés de pouvoir sortir à un horaire si tardif, avec quelque chose qui pourrait ressembler à une attestation, pas sûr du tout que les autorités le permettent. Une dernière journée qui pourrait donc se jouer sans public alors que légalement les supporters auraient le droit d'en être, c'est "une incohérence" pour Sébastien Piqueronies, le manager de la Section Paloise qui aimerait bien voir des supporters au Hameau pour cette dernière. Une égoisterie disent déjà d'autres bien moins tendres avec Canal+.