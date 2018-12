Top 14 : la Section Paloise s'enfonce un peu plus en perdant contre La Rochelle (28-23)

Pau, France

Il est toujours difficile d'identifier un tournant précis dans un match, même si lors de cette 12e journée au Hameau, il a semblé sauter aux yeux. La sirène de la première mi-temps a retenti depuis deux bonnes minutes quand Grégory Alldritt, le 3e ligne rochelais, se détend pour inscrire le premier essai des siens. Avant cela la Section menait 20 à 3, elle encaisse dès lors un 25-3.

Aldritt il a mit la clim au Hameau il fait plus chaud au sommet du pic d’Ossau. 😅#SPSR#FievreSRpic.twitter.com/PwAo0xIHRN — Rudz (@RudzSR) December 22, 2018

Des signes encourageants

Pendant les 40 premières minutes, on a semblé retrouver la Section de la saison dernière, sûre de ses forces et au plus fort de son jeu qui l'a mené aux portes du top 6. Un essai de Daubagna (7e) puis un deuxième de Slade (24e) laissent penser que la mauvaise passe est en train de prendre fin, c'est aller un peu vite en affaire, et oublier qu'en face, malgré leur entame ratée, les Rochelais sont capables de réagir, forts de leur série de cinq victoires consécutives en Top 14.

Un manque de confiance criant

Et le deuxième acte l'a prouvé, l'équipe de La Rochelle s'est mise à monopoliser le ballon, la Section a égaré ses rares munitions en touche et a fait preuve d'une indiscipline rédhibitoire, à l'image de ce placage sans ballon de Watisoni Votu (47e), au plus fort de la furia des Maritimes. Alldritt, déchaîné sur la pelouse du Hameau, a inscrit un deuxième essai (52e) avant que Marc Andreu, toujours à son avantage dans le désordre, ne donne une avance finalement suffisante aux siens (28-20, 67e).

La Section voit donc le fond du classement se rapprocher encore un peu, la place de barragiste n'est plus qu'à deux unités alors que Grenoble est revenu à la hauteur des Vert et Blanc. L'année 2018 se terminera le week-end prochain à Montpellier, avant de tourner la page d'une première partie de saison bien décevante de la part de la Section.