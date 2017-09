VIDEO - Top 8 : Biaonako Neskak, un groupe à l'épreuve du haut niveau !

L'ASB reçoit Montpellier pour la 1re journée de l'élite du rugby féminin français. Affiche entre championnes au stade de Sainte-Croix à Bayonne ce dimanche. Les Neskak, titrées en Elite 2 reçoivent les héraultaises sacrées en Top 8. Sept ans après, les Bayonnaises retrouvent le plus haut niveau.

Le choc des championnes pour attaquer le Top 8 2017-2018 ! Les Bayonnaises, victorieuses la saison dernière du Challenge Armelle-Auclair, le bouclier récompensant les championnes de 2e divsion, reçoivent ce dimanche 24 septembre à 14h30, dans leur stade fétiche des Hauts de Sainte-Croix, sur la rive droite de l'Adour, les Montpelliéraines championnes de France élite.

"Du costaud" face à l'armada Montpelliéraine

Bayonne / Montpellier. Cela pourrait être une affiche du Top 14. Sauf que cette saison, l'Aviron est en Pro D2, et pour l'heure mal en point. L'équipe féminine de l'ASB se retrouve ainsi la seule au pays basque, tous sports confondus, à évoluer en élite cette saison. Une fierté, mais pas une fin en soi pour la capitaine Céline Ferer : "On a pas la grosse tête par rapport à cela. On a fait une belle saison l'an dernier, maintenant on est en Top 8, on a la chance d'y être et on espére faire de belles choses."

Céline Ferer, 2e ou 3e ligne et capitaine de l'AS Bayonne, se montre confiante avant le 1er match de Top 8 contre Montpellier Copier

Les Neskak de l'ASB, avec leur bouclier de championnes de France de rugby Elite 2, retournent France Bleu Pays Basque et envoient Amaia Cazenave au 7e ciel © Radio France - Jacques Pons

Les Bayonnaises vont tout de suite savoir ce qu'elles peuvent espérer cette saison, confrontées directement à ce qui se fait de mieux dans l'ovalie au féminin : Montpellier et son impressionnante armada d'internationales. Quatre étaient titulaires lors de la petite finale de la Coupe du Monde, France - USA (31-23) le mois dernier (la capitaine Gaëlle Mignot, Elodie Poublan, Montserrat Amédée et Caroline Boujard, Safi N'Diaye est entrée en jeu). "On sait que cela va être costaud, analyse sans crainte la talonneuse de l'ASB Ingrid Amigorena, mais je pense que l'on peut passer avec de l'engagement, et puis on est chez nous et le public va nous pousser."

Rester invaincu à domicile, devant le public de Sainte-Croix, est le principal objectif d'Ingrid Amigorena et ses équipières de l'AS Bayonne Copier

Objectif invincibilité à Sainte-Croix

Faire de Sainte-Croix une citadelle imprenable cette saison, c'est justement l'objectif du groupe bayonnais affirme son manager, Jean-Michel Gonzalez : "L'ambition c'est de rester invaincu à la maison. Ce sera compliqué, mais on va tout faire pour ne pas perdre", affiche confiant l'ancien talonneur du XV de France , meneur d'hommes (ex-entraineur du BO) et aujourd'hui de femmes. Si les Neskak y parviennent, le maintien sera quasiment assuré.

Et pour y arriver, l'ASB mise "sur le collectif, de l'engagement", annonce Ingrid Amigorena. "Il n'y a pas de raison, on va se donner à bloc, confirme sa capitaine, et 2e ligne du XV de France Féminin, Céline Ferer. On va faire notre jeu, ce qu'on a l'habitude de faire, et il y a moyen de faire de belles choses je pense." Et Ingrid Amigorena qui l'a précédée au brassard, capitaine des championnes de France Elite 2 la saison dernière, de motiver les troupes : "il faut tout tenter, de toute façon on a rien à perdre"

"Après il faut qu'on arrive à mettre notre jeu en place et qu'on impose notre jeu à Montpellier, prévient tout de même Christophe Domingo. Pour l'entraineur des avants, le début de match risque d'être déterminant : "on a répété aux filles de ne pas trop se mettre la pression. Elles risquent d'être un peu impressionnées pendant les 5 premières minutes, mais une fois que le stress sera passé, c'est à nous d'imposer notre jeu (...) Si on arrive à les déplacer je pense qu'il y a quelque chose à faire. On est assez confiants, tout en ayant la tête sur les épaules."

Le collectif est la principale force des Baionako Neskak, et le stress leur principal ennemi, pour Christophe Domingo l'entraineur des avants Copier

L'Infirmerie est pleine

Malgré la confiance affichée, les Bayonnaises ne se présentent pas dans les meilleurs conditions, affligées par une avalanche de blessures tout au long de l'été. Dernière en date, la pilière internationale espagnole Saioa Jaurena, tout juste arrivée de Pampelune. Elle s'est claquée un mollet lors du dernier entrainement vendredi soir et s'ajoute à l'hécatombe en première ligne. Les pilières titulaires de l'an dernier, Torha Baldé (genou) et Sabina Argagnon (hernie) sont absentes pour une longue durée, la 2e ligne Lou-Ainara Dibarboure, testée le week-end passé en première ligne avec l'équipe réserve, s'est fracturé une cote.

S'ajoutent les absences de la maman du groupe Valérie "liza" Manchot (genou) et de la très prometteuse ailière Julie Hébert (clavicule) renversée en scooter. A la Battite, tout le monde croise les doigts pour que la scoumoune s'arrête dès dimanche.