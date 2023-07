Top 14 : le Stade Toulousain dévoile son maillot domicile, plus noir que rouge

Après avoir sorti son maillot extérieur polémique à cause d'un jaune pétard inattendu, le Stade Toulousain vient ce 27 juillet de dévoiler son maillot principal pour la saison de Top14 2023-2024. Le club mise cette année sur une ensemble très noir. Seuls le cols et les bords de manches sont rouges. On retrouve les sponsors de la saison passée floqués au même endroit.

Début de la saison le 18 août

Une version sobre, après la révélation fin mai du maillot "extérieur" qui avait déclenché la fureur de bon nombre de supporters sur les réseaux sociaux en raison de l'absence de rouge et de la présence pour le moins surprenante du jaune fluo, en référence à Peugeot son partenaire historique. Les détracteurs reprochent à ce maillot une forte ressemblance avec les rivaux rochelais.

Le Stade Toulousain démarre sa saison le vendredi 18 août à Bayonne. D'ici là, les Rouge et Noir ont deux rencontres amicales : contre Colomiers le 4 août, contre Montpellier le 10 août.