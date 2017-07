Top14: le Stade Toulousain se sépare de Jean-Baptiste Elissalde

Le Stade Toulousain officialise dans un communiqué la séparation avec Jean-Baptiste Elissalde l'entraîneur des lignes arrières. Jean-Baptiste Elissalde à qui il restait une année de contrat était absent de la reprise de l'entrainement le 19 juin dernier

La mauvaise saison dernière du Stade Toulousain absent pour la première fois des phases finales du Top14 lui aura été fatale. Dans un communiqué publié ce mercredi le Stade Toulousain officialise sa rupture avec Jean-Baptiste Elissalde qui entrainait des lignes arrières du club depuis 2010.

Dans son communiqué le Stade Toulousain " remercie chaleureusement Jean-Baptiste Elissalde pour avoir participé à écrire ce qui restera comme l’une des plus belles pages de l’histoire du club : d’abord en tant que joueur, où il a tenu un rôle majeur dans les titres de champion de France (2008) et champion d’Europe (2003, 2005, 2010), puis en tant qu’entraîneur (champion de France 2011 et 2012)".

Le retour d'Emile N'Tamak ?

Ancien demi de mêlée ou d'ouverture international du Stade Toulousain, Jean-Baptiste Elissalde (39 ans, 35 sélections) à qui il restait une année de contrat était absent de la reprise de l'entrainement le 19 juin dernier. Son successeur n'est pas encore connu. Il pourrait s'agir d'Emile N'Tamak de retour au club après avoir quitté l'Union Bordeaux Bègles

Le communiqué de Jean-Baptiste Elissalde publié sur son compte twitter