Top14 / Pro D2 : l'Aviron Bayonnais domine largement Pau, sa bête noire (46-31)

Bayonne fait le plein de confiance. A une semaine de son match qui ouvrira la saison de Pro D2 face à Agen (jeudi 26 août), l'Aviron a logiquement battu la Section Paloise, pensionnaire de Top 14 (46-31), ce jeudi 26 août. Après leur succès inaugural la semaine précédente, les Bayonnais remportent lors second match de préparation devant un public de Jean-Dauger très nombreux et en liesse. Au score, les ciel et blancs ont ajouté la manière et semblent fin prêts.

Avec un effectif proche de ce qui pourrait être son équipe type, l'Aviron Bayonnais rejoint les vestiaires en tête (19-10). Logique. Déjà bien en place, malgré 5 semaines seulement de préparation, les Bayonnais ont mieux que rivalisé avec les Palois, encore en rodage. Les locaux ont même dominé devant, poussant l'adversaire à la faute (7 pénalités contre Pau, 3 contre Bayonne) et inscrivant ses 3 essais sur ou derrière des phases de conquête.

Peyo Muscarditz ouvre le compteur (9e, 5-0) sur une passe au pied rasante dans l'en-but de Lafage suite à un groupé pénétrant écroulé devant la ligne paloise. Uzair Cassiem, la puissante recrue sud-africaine en 3e ligne, l'imite un quart d'heure plus tard après un départ derrière une mêlée bayonnaise dominatrice (25e, 12-5). L'inévitable Torsten Van Jaarsveld, auteur d'un triplé une semaine plus tôt contre Soyaux-Angoulême, ajoute sa réalisation du soir derrière une nouvelle pénaltouche transformée en groupé pénétrant gagnant.

Malgré une très large revue d'effectif au retour des vestiaires, la seconde période démarre sur des bases encore plus élevées. Bayonne enfonce le pack tout neuf de Pau en mêlée et déroule son rugby en inscrivant 4 essais en 20 minutes. L'Aviron prouve qu'il peut aussi marquer sur des attaques placées comme sur ce superbe mouvement de la 44e minute : la fusée Jean-Teiva Jacquelain reprend le long de la ligne de touche un coup de pied rasant de Baget et d’une main retrouve son comparse à l'intérieur qui, repris devant l'en-but, se retourne et sert Costosseque pour un essai en coin.

Les Palois, tendus, se montrent maladroits et indisciplinés. Manu prend un carton jaune foncé après un placage à retardement à l'épaule sur Ordas. Action qui se termine dans l'en-but, Jacquelain concluant un magnifique mouvement collectif (53e, 29-10). Il est imité quelques minutes plus tard par Lestrade à la conclusion d'un mouvement dans le grand large qui prend de vitesse la défense paloise (57e, 34-10). C'est Manuel Ordas qui ferme le tableau d'affichage bayonnais en inscrivant le 5e essai (77e, 46-24), après avoir offert le 4e au jeune ailier Bouche après avoir intercepté un ballon d'essai palois sur ses propres 40m.

Fiche Technique

Bayonne : Duhau (Baget, mt, Erbinartegaray 58) - Ravouvou (Jacquelain, mt), Muscarditz (Costosseque, mt), David (Lestrade, mt), Baget (Bouche 27')- (o) Lafage (Ordas, mt), (m) Venter (Rouet, mt) - Heguy, Cassiem (Dione 58), Usarraga (Taofifenua, mt) - Luamanu (Amosa mt), Galarza © (Mikautadze mt) - Talakai (Mousset, mt, De Clercq 62), Van Jaarsveld (Delonca mt, Ulugia 62), Boniface (Perchaud mt, Cormenier 62)

Pau : Carol (Maddocks mt) – Pinto, Decron, Auradou (Vatubua, mt), Manu – (o) Henry, (m) Daubagna (Levron 54) – Puech (Ramsay), Whitelock (Habel-Küffner), Texier (Gorgadze) – Delannoy (Metz, mt), Cummins (Ducat, mt) – Tokolahi (Yaméogo mt), Lespiaucq (Delhommel mt), Van Dyk (Seneca, mt).