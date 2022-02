Entre 3000 et 4000 places à vendre pour le match de vendredi entre le Stade Toulousain et le Stade Français

Entre 3000 et 4000 billets sont disponibles pour le match de Top 14 entre les deux équipes, vendredi. Le "Boxing Day" aurait dû se tenir le 26 décembre : il avait été reporté à cause de trop nombreux cas de Covid dans les rangs parisiens.

Cela devait être une fête au lendemain de Noël. Un match qui aurait dû se jouer à guichets fermés au Stadium de Toulouse. Mais la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Français, prévue le dimanche 26 décembre, avait dû être annulée et reportée. Annulation quelques heures avant le coup d'envoi, à cause de nombreux cas de Covid au sein de l'effectif du Stade Français.

Pas de match à guichets fermés

Ce match se jouera donc ce vendredi 11 février, toujours au Stadium. Mais à priori, les 33.000 places assises ne seront pas occupées. Selon le Stade Toulousain, il reste ce lundi "entre 3000 et 4000 places disponibles." Une partie des détenteurs de billets du match du 26 ont donc d'ores et déjà confirmé qu'ils ne viendraient pas vendredi.

Le Stade Toulousain a récemment fait plusieurs propositions aux détenteurs de places : les billets achetés pour le match du 26 décembre restent valables. Mais les spectateurs doivent télécharger une nouvelle place via leur espace personnel sur la billetterie en ligne : Aucun billet daté du 26 décembre ne pourra être présenté à l'entrée du stade ce vendredi.

Ceux qui ne souhaitent pas assister au report de la rencontre ont pu faire une demande de remboursement.