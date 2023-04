Toulon célèbre ses légendes du RCT dans le premier "Hall of Fame"

Les 8 premières légendes du RCT ont fait leur entrée dans le Hall Of Fame, lors d'un gala au Zenith de Toulon, ce mardi 18 avril. La soirée a regroupé 400 invités, dont 150 joueurs de rugby.

Marcel Baillette, Marcel Bodrero, Christian Carrere, André Herrero, Eric Champ, Jérôme Gallion, Joe Van Niekerk et Jonny Wilkinson sont donc entrés au panthéon du rugby toulonnais. Les joueurs se sont vu remettre une statuette et une veste brodée.

Les larmes d'Eric Champ

Une cérémonie qui a forcément soulevé beaucoup d'émotion chez ces anciens rouge et noir ! Eric Champ, surnommé le "Barbare de la Rade", 3e ligne de légende, entre 1979 et 1996, champion de France en 1987 et en 1992, a été ému aux larmes.

Eric Champ a été sélectionné 42 fois en équipe de France. Le Toulonnais aura toujours joué au RCT, avant de le présider, de 2003 à 2006, juste avant l'ère Mourad Boudjellal.

L'esprit d'équipe selon Jonny Wilkinson

Légende parmi les légendes récompensées ce soir, Sir Jonny Wilkinson, anobli par la reine Elisabeth II en 2003. Le demi d'ouverture et numéro 10 de légende est l'un des rugbymen les plus connus à Toulon. Il a brillé au RCT entre 2009 et 2014. Il est double champion d'Europe en 2013 et 2014 et champion de France en 2014, pour le doublé ! Le prix est individuel mais pour Jonny Wilkinson, seul le collectif compte.

