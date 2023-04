Toulon - USAP : le retour de Mathieu Acébès et d'autres cadres

Mathieu Acébès n'a pas joué en Top 14 en 2023, ce sera son premier match à Toulon pour son retour de suspension. Le capitaine catalan avait été suspendu neuf semaines pour son coup de tête sur Jonathan Danty lors du match contre La Rochelle le 31 décembre dernier.

Si le capitaine a été absent des terrains, il est resté proche du groupe pendant cette période : "Mathieu est à fond tout le temps, explique l'entraîneur Guillaume Vilacéca, il ne lâche pas. C'est important qu'il revienne mais ce n'était pas comme s'il avait été blessé, il n'était pas éloigné du terrain ni en marge du groupe. Il a toujours été en contact et c'est bien d'avoir son retour. Plus on aura du monde sur le point et mieux ce sera pour la suite."

Ecochard, Faasalele et Halanukonuka sont aussi sont de retour

Mathieu Acébès n'est pas le seul retour important dans l'effectif catalan. L'USAP peut de nouveau compter sur son demi-de-mêlée Tom Ecochard, blessé depuis le match du 13 janvier contre Glasgow : "je suis super content de retrouver le groupe mais il n'y a pas le temps de savourer car le temps presse et on a des échéances importantes. Dans un premier temps, on a pensé que je n'avais qu'une simple entorse, il était question que je reprenne pour le match à Brive, ce qui est un peu surréaliste à imaginer aujourd'hui car j'ai finalement été absent trois mois. C'est à la troisième IRM qu'on a vu que j'avais une fracture au niveau d'un petit os à côté de la cheville. Ca a été long finalement mais je suis content de revenir aujourd'hui à Mayol, c'est symbolique pour moi, c'est là où j'avais disputé mon premier match en pro ."

Si Mathieu Acébès commencera la rencontre, Tom Ecochard, lui, sera sur le banc. Le deuxième ligne Piula Faasalele n'a plus joué depuis le match à Brive du 4 février et sera titulaire ce samedi. La dernière fois que le pilier Siua Halanukonuka a joué c'était lors de la victoire contre Paris le 28 janvier et sera sur le banc. Alan Brazo, lui, n'a plus porté le maillot de l'USAP depuis le 5 novembre au Racing, il n'est pas sur la feuille de match ce week-end mais peut de nouveau rejouer.

Pour ce déplacement à Toulon, l'USAP a aussi besoin de faire remonter sa moyenne de jiff (joueurs issus de la formation française). Pour ne pas être pénalisée financièrement et sportivement, l'USAP doit afficher en fin de saison une moyenne de 15 jiff par match. Elle est à peine dans les clous pour le moment et doit se mettre à l'abri dans le cas d'un éventuel Access match. Ce sont 20 jiffs qui sont alignés pour ce match à Mayol.

La composition d'équipe de l'USAP

15- Lucas DUBOIS

14- Théo FORNER ; 13 Edward SAWAILAU ; 12- Dorian LABORDE ; 11- Mathieu ACEBES

10- Tristan TEDDER ; 9- Mattéo RODOR

7- Kélian GALLETIER ; 8- Joaquin OVIEDO ; 6- Lucas BACHELIER

5- Victor MOREAUX ; 4- Piula FAASALELE

3- Arthur JOLY ; 2- Mike TADJER ; 1- Sacha LOTRIAN

Remplaçants : 16- Victor MONTGAILLARD , 17- Akato FAKATIKA ; 18- Posolo TUILAGI ; 19- Tristan LABOUTELEY ; 20- Lucas VELARTE ; 21- tom ECOCHARD ; 22- Boris GOUTARD ; 23- Siua HALANUKONUKA

La composition d'équipe de Toulon

