Toulon, ville d'accueil pour une prestigieuse équipe participant à la Coupe du Monde de rugby en 2023

Auréolé d'un triple titre de champion d'Europe et d'un doublé historique, Toulon est une ville où le rugby est une religion. Et il n'était pas question que cette ville qui " vit rugby, respire rugby n'ait pas une place privilégiée quand dix matchs vont se jouer dans la Région " affirme Claude Atcher, le directeur général de France 2023 venu présenté ce mardi en fin de journée, le calendrier des matchs qui vont se jouer à Marseille et Nice. Une présentation au coeur du Campus RCT, le tout nouveau centre d'entrainement du Rugby Club toulonnais, aux infrastructures hyper modernes, en présence de quelques élus.

La Métropole de Toulon Provence Méditerranée et le Rugby Club Toulonnais ont donc candidaté il y a quelques temps auprès du Groupement d'Intérêt Public France 2023 pour accueillir une sélection. "Nous allons faire en sorte que Toulon soit au centre de cette Coupe du Monde avec l'accueil d'une équipe camp de base. Pourquoi pas l'Afrique du Sud à Toulon. Ils ont en plus un bon représentant, un bon ambassadeur à Toulon (Eben Etzebeth, NDLR). La ville le mérite, et nous, nous allons faire en sorte de mettre toutes les conditions nécessaires pour que cela se passe" résume Claude Atcher.

Mais si l'accueil d'une équipe est certain, le choix de cette équipe n'est pas encore acquis. Il appartient en effet au sélectionneur de chaque formation de choisir entre trois propositions de ville -camp de base. "On devrait être fixé en novembre" indique Claude Atcher à France Bleu Provence qui précise que Nice et la région marseillaise accueilleront aussi deux équipes, en plus des 10 matchs qui se joueront au sein de leur enceinte sportive. S'il s'agissait en tout cas de l'Afrique du Sud, l'équipe arriverait quatre jours avant son premier match dans la Région, soit début septembre 2023 pour y rester, en fonction de ses résultats, sans doute plusieurs semaines.

Une opportunité économique importante

Le rugby est à Toulon, ce que le lotus est à l'Inde. Sacré. Cela n'est pas Hubert Falco qui dirait le contraire. "Prêt à pousser avec vous pour réussir" lance le sourire aux lèvres le Président de la Métropole. "Il va y avoir des retombées très importantes avec la Coupe du Monde, des milliers et des milliers de personnes qui vont venir de l'ensemble des pays du monde. Si on peut en retenir un peu à Toulon et dans le Var, ce sera une bonne chose pour l'économie varoise" ajoute le fan inconditionnel de rugby, et en particulier du Rugby Club Toulonnais.

Une coupe du monde qui passionne déjà si l'on en croit les chiffres de la billetterie. Selon Claude Atcher , un million de billets a déjà été vendu en à peine trois mois. 88% des places mises en vente pour les rencontres de l'Allianz Rivieira de Nice sont prises. 86% des places commercialisées pour l'Orange Vélodrome à Marseille ont trouvé preneur. "Et si la France s'inspire de ce qui s'est passé pendant des années au Stade Mayol, on gagnera la Coupe du Monde" pronostique Hubert Falco, le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.