Dix Toulousains appelés pour les tests de novembre avec le XV de France, première pour Thibaud Flament

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé ce lundi les noms des 42 joueurs appelés à préparer les trois tests de novembre face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Toulouse envoie pas moins de 10 joueurs, dont Thibaud Flament et Mathis Lebel.

Le Stade Toulousain va voir son vestiaire se vider pour les quatre prochaines semaines. Dix Toulousains ont été appelés par Fabien Galthié pour préparer les trois tests de novembre avec le XV de France.

Première pour Thibaud Flament

Chez les avants, Cyril Baille, François Cros, Thibaud Flament, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Anthony Jelonch, Peato Mauvaka sont ainsi appelés.

Thibaud Flament est appelé pour la première fois chez les Bleus. Le deuxième ligne arrivé à Toulouse l'an dernier n'a jamais été convoqué. "Il a beaucoup d'expérience malgré son jeune âge", a déclaré le manager du XV de France Raphaël Ibañez, qui estime que le jeune avant toulousain fait preuve d'"ouverture d'esprit, et de fraîcheur".

L'ailier toulousain Mathis Lebel est aussi convoqué. C'est moins une surprise le concernant puisqu'il avait déjà fait partie d'un groupe élargi à 31 il y a un an, sans enfiler le maillot. Il fait donc lui aussi partie de ces jeunes auxquels le staff des Bleus fait confiance, à deux ans de la Coupe du Monde en France.

Antoine Dupont et Romain Ntamack au coeur du dispositif

Derrière, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos montent à Marcoussis.

Les Toulousains sélectionnés partiront après le derby contre Castres et manqueront les deux prochaines journées de Top 14 contre le Racing 92 et Perpignan. Sauf si certains d'entre eux font partie des 14 non retenus pour un test. Ceux-là reviendront dans leur club le jeudi matin avant la journée de championnat.

Les dix Toulousains sélectionnés : Cyril Baille, François Cros, Thibaut Flament, Anthony Jeloch, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Antoine Dupont, Mathis Lebel, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

Ajoutons que parmi ces noms rouge et noir, il est probable qu'il y ait le capitaine du XV de France : Julien Marchand, Antoine Dupont et Anthony Jelonch font partie des sérieux candidats au brassard. Fabien Galthié devrait trancher dans les prochains jours.

Deux Castrais appelés

Hormis le Stade Toulousain, trois joueurs du Castres Olympique sont aussi convoqués : Wilfried Hounkpatin , Gaëtan Barlot et Florent Vanverberghe pour qui ce sera aussi une grande première.