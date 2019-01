Toulouse-Bath : souviens-toi l'automne dernier...

Toulouse, France

Samedi 13 octobre. Première journée de Champions Cup. Les 12284 spectateurs du Recreation Ground se prennent la tête dans les mains. Maxime Médard prive Freddie Burns, l'arrière de Bath, d'un essai tout fait. Victoire 22-20 des Toulousains, la série de douze matches sans défaite prend forme (une victoire contre Agen juste avant).

Antoine Dupont : "Ils sont rancuniers"

Toulouse, vainqueur de quatre de ses cinq matches européens cette saison, aura l'avantage de connaitre les résultats des autres poules (les matches ont lieu samedi) mais sait qu'il n'y aura pas de cadeau fait par Bath : "Je pense qu'ils l'ont encore en tête cette défaite. On a bien vu qu'ils étaient rancuniers. On connait les Anglais, on sait qu'ils vont venir pour faire un gros match" avance Antoine Dupont, associé à Zack Holmes dimanche. "On a eu de la réussite mais c'est ce qui a donné cette confiance. C'est un élément déclencheur."

Régis Sonnes : "Ils peuvent s'en vouloir"

L'entraîneur Régis Sonnes sait bien qu'il faudra sortir les muscles face à cette équipe qui n'a gagné qu'un match européen cette saison (un nul, trois défaites) : "_Si on croit que c'est fait parce qu'ils ne jouent rien, on se trompe_. Ils ont une revanche à prendre par rapport au match aller. A Bath, ils peuvent s'en vouloir. Pour nous, il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire de bien."

Toulouse-Bath, c'est à vivre dimanche dès 15h45 sur France Bleu Occitanie. Coup d'envoi 16h15.