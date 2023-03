Toulouse-Blue Bulls : Aldegheri titulaire, Jaminet pas sur la feuille

On connait l'équipe qui défiera les Blue Bulls ce dimanche au Stadium lors du huitième de finale de Champions Cup. Melvyn Jaminet n'est pas sur la feuille de match.

Jaminet sacrifié

Sans surprise, les internationaux qui ont brillé avec le XV de France sont bien là. Dorian Aldegheri débutera en première ligne. Avec un banc à six avants et deux trois-quarts, Melvyn Jaminet n'apparait pas sur la feuille de match. Paul Graou et Dimitri Delibes seront eux sur le banc.