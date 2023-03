Toulouse-Bulls : "Ce sera très physique" prévient le Sud-Africain Rynhardt Elstadt

Rynhardt Elstadt a porté le maillot de la franchise sud-africaine des Stormers entre 2011 et 2017, juste avant d'arriver à Toulouse. Le troisième ligne toulousain va retrouver quelques amis ce weekend.

Rynhardt, tu connais forcément très bien cette franchise...

J'ai joué contre eux durant plusieurs années. Beaucoup de mes amis évoluent dans cette équipe. Je pense que ça va être un super match. Je suis certain qu'ils auront plus peur de nous que nous, on a peur d'eux. Je plaisante ! J'ai joué avec certains d'entre eux sous le maillot des Springboks. Ce sera top de les revoir pendant et après le match.

Quelle différence tu vois entre le rugby français et l'Afrique du Sud ?

C'est dur de le dire. Le Super Rugby se rapproche plus de la Champions Cup que du Top 14. Les Sud-Africains sont très physiques, ils préfèrent ça aux "skills". Ce sera très physique devant. Si on arrive à rivaliser à ce niveau, ce sera un bon match pour nous. Ils ne lâchent rien sur 80 minutes. Il faudra que ce soit pareil pour nous au niveau du combat. La clé, c'est de répondre à leur combat.

Entre Stormers et Bulls, ça se passait comment ?

C'était une énorme rivalité entre les deux équipes. C'était un peu le Toulouse-Castres de l'Afrique du Sud. Le Nord contre le Sud. Les Bulls ont une belle réserve de fans à Pretoria. Ils sont passionnés par le rugby. Mais Toulouse a quand même une base de supporters plus solide.

Tu as pu donner quelques conseils au groupe ?

Cela fait six ans que je suis parti, mais j'ai juste pu expliquer que cela a toujours été une équipe très physique. Comme je vous le disais, il faut répondre pendant 80 minutes devant pour pouvoir jouer derrière. Même si le club n'a jamais affronté cette équipe et que c'est peut-être plus dur à préparer, il faut se concentrer sur nous. Il faut qu'on connaisse notre jeu encore plus que ce qu'ils pourront analyser.