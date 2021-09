"J'étais un peu timide au début" : la nouvelle vie de coach de Jerome Kaino au Stade Toulousain

C'est un garçon au palmarès exceptionnel qui a pris sa retraite en juin dernier. Le double champion du monde All-Black, vainqueur en trois saisons passées en France de deux boucliers de Brennus et d'une Champions Cup, est désormais en charge des rucks auprès du groupe professionnel. Il apporte également son expertise aux côtés des Espoirs toulousains. Entretien.

"Quand tu es joueur, tu peux être égoïste. Là non"

Jerome Kaino a raccroché les crampons en juin dernier après un doublé historique pour Toulouse. Passé de l'autre de la barrière, il avoue que "c'est vraiment différent. Quand tu es joueur, tu peux être assez égoïste, tu te concentres juste sur toi, ton corps. Tu t'assures juste d'être performant. Là, tu dois prendre soin de 50 ou 60 personnes ! Il y a beaucoup de travail, j'apprends tous les jours."

Il faut donc apprendre à s'occuper des autres mais "ce n'est pas difficile. J'ai pu me préparer à ça depuis assez longtemps. Cette opportunité de coacher est arrivée assez tôt avant que je termine ma carrière. J'ai eu le temps de penser à ce changement de vie. C'est un challenge mais j'apprécie. Naturellement, je suis déjà quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je suis assez taiseux. C'est vrai que j'étais un peu timide sur les premières semaines."

"Ugo Mola est le premier arrivé et le dernier parti"

Dans un staff constitué d'une majorité de Français issus du club, l'ancien troisième-ligne se sent bien : "Tous les membres du staff m'aident beaucoup. J'apprends beaucoup auprès de Jean Bouilhou, Laurent Thuéry ou Ugo Mola. C'est impressionnant parce qu'ils travaillent beaucoup pour essayer de trouver de nouvelles manières de jouer. C'est simple de les suivre dans leur travail. Ugo Mola, c'est le premier arrivé et le dernier parti à l'entraînement. Quand tu le vois t'encourager pour apprendre le plus vite possible... Ils m'aident pour que je sois bien dans mes baskets. Ils m'ont juste demandé de rester moi-même, en essayant d'apporter différentes perspectives. Ils me font me sentir à l'aise. C'est donc une transition en douceur pour moi."

"J'espère rester longtemps à Toulouse"

Jerome Kaino a joué les trois dernières saisons de sa carrière au Stade Toulousain. Un club et une ville qu'il n'imaginait pas quitter cet été : "Bien sûr que je voulais rester à Toulouse. Ces trois dernières années ont été incroyables pour moi et ma famille. Ma femme et mes enfants adorent être ici. Je suis content de leur donner une telle expérience dans un pays étranger pour découvrir une autre langue, une autre culture."

Avant de coacher ailleurs et pourquoi pas en Nouvelle-Zélande ? "Je ne sais pas. J'espère déjà que je serai ici à Toulouse pour longtemps. Toulouse, c'est notre maison maintenant pour moi et ma famille. Je veux juste apprendre auprès d'un maximum de monde. Je ne me projette pas si loin."