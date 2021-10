Un Stade Toulousain "humble et affamé" avant le derby face à Castres

Toulouse, leader du Top 14, a vu sa série de dix victoires de rang en championnat s'arrêter dimanche dernier à Lyon. Les hommes d'Ugo Mola veulent repartir de l'avant face au Castres Olympique. Des Tarnais, déjà vainqueurs à Clermont cette saison, qui eux comptent bien faire un coup.

Tauzin : "Ils viennent pour nous faire mal"

Piqués par leur premier revers de la saison à Lyon, les Toulousains attendent ce derby avec impatience. "Ce match est très important pour voir comment on réagit après notre première défaite. On sait que ce sera une grosse bataille. Il y aura beaucoup de public, j'adore jouer ce genre de match. _Après notre première défaite, cela nous permet de rester humble et affamé_", lance le deuxième ligne Richie Arnold.

Des Toulousains qui ont envie de gommer les mauvaises choses vues à Gerland dimanche dernier : "A Lyon on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. Là il faudra parce que ça va taper fort. Tous les ans ils viennent pour nous faire mal. Nous aussi on le comme un derby. C'est à nous de relever le défi. Ils ont cette étiquette d'équipe qui cogne mais ils savent aussi jouer au rugby. Il faudra prendre le match par le bon bout d'entrée", ajoute Lucas Tauzin.

Castres aime bien Ernest-Wallon

Le CO, actuellement cinquième du Top 14 avec quatre victoires en sept journées, compte bien infliger une deuxième défaite de rang aux Toulousains. Les Tarnais n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq derniers déplacements dans la ville rose (trois victoires et un nul). "On connait cette notion de derby. On essaie d'élever le curseur à tous les niveaux, que ce soit dans la préparation individuelle ou dans la concentration, parce qu'on va jouer la meilleure équipe de France. Je pense que pour eux aussi c'est important, surtout après une défaite. Et c'est à guichets fermés. L'engouement de ce derby est autant castrais que toulousain mais c'est vrai que les supporters castrais donne une note de ferveur encore plus grande. Cela fait plaisir qu'il reste la passion dans ce sport", explique un des entraîneurs du CO David Darricarrère.