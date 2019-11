Toulouse - Clermont : Ntamack, Guitoune, Médard et Huget titulaires

Toulouse, France

Cette neuvième journée de Top 14 ressemble presque à un nouveau départ. Tous les clubs de l'hexagone ont vu revenir leurs internationaux. Toulousains et Clermontois en premier lieu.

Les cadres de retour

Le staff toulousain a décidé de remettre dans le bain les internationaux français, revenus lundi à l'entraînement du côté d'Ernest-Wallon. Romain Ntamack, Sofiane Guitoune, Yoann Huget et Maxime Médard seront titulaires et formeront la ligne de trois-quarts.

Dorian Aldegheri, remplaçant samedi, fera lui son grand retour à la compétition après sa rupture des ligaments croisés au printemps dernier.

La décla de Régis Sonnes : "Non le Top 14 ne démarre pas maintenant. C'était le deal, le calendrier était fait comme ça. Il y a eu des jokers Coupe du Monde et des matches qui comptent. Les huit premiers matches ont été importants dans notre évolution d'équipe. Cela permet de voir certains joueurs, de construire sur un effectif. On a un peu plus de bonus en ayant plus de joueurs qui pourront nous permettre de progresser un peu plus."

Plus de 30.000 spectateurs au Stadium

L'an dernier, cette affiche déjà délocalisée au Stadium avait offert un spectacle incroyable (47-44, score final). Cette année, les supporters se sont de nouveau mobilisés malgré la météo maussade annoncée. Ils seront plus de 30.000 à venir garnir les tribunes du Stadium.

Lopez et Raka titulaires côté ASM

Du côté auvergnat, les internationaux sont de retour également. Lopez et Raka seront titulaires, Slimani sur le banc.