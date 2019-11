Toulouse-Clermont : les internationaux "pas là pour sauver la patrie"

Toulouse, France

C'est le choc de cette 9e journée de Top 14. Toulouse reçoit l'ASM au Stadium samedi soir (20h45 sur France Bleu Occitanie).

Cyril Baille : "On n'est pas indispensables"

Tous les joueurs du XV de France postulent sauf Antoine Dupont, ménagé pour "quinze jours de plus", dit le coach Régis Sonnes.

"On n'est pas indispensables. On a vu qu'il y avait de sacrés matches en Top 14 depuis le début de la saison, même quand on n'était pas là. Cela tape toujours aussi fort, qu'on soit là ou pas là. A nous de nous mettre au niveau. Si on n'y est pas, ça va nous faire bizarre. On a juste envie de jouer avec les copains, de bien faire. C'est pas d'arriver pour sauver la patrie. Il faut continuer à jouer collectif, ce qui a fait notre force la saison dernière. Se remettre en question pour faire le maximum dès ce weekend. Clermont, on les connait. Ils ont bien géré les matches sans leurs internationaux, ça prouve que c'est une grande équipe", explique le pilier Cyril Baille.

Julien Marchand : "Des mecs comme Médard, ça rassure"

Julien Marchand est revenu lui aussi sur cette semaine de retrouvailles à Ernest-Wallon : "Il y a eu beaucoup d'excitation à leur retour. Ils avaient énormément envie de revenir, donc ça a remis un coup de dynamisme dans l'équipe. On l'a ressenti sur tous les entraînements. Leur qualité et leur rigueur, ça change sur la semaine. Même si les joueurs qui étaient là étaient très sérieux, mais un mec comme Maxime Médard, ça rassure."

Toulouse-Clermont, comme on se retrouve

Rien de mieux qu'un choc face à l'ASM pour relancer les internationaux. "C'est excitant de se retrouver au Stadium. C'est une grosse affiche. Clermont a mieux géré la période Coupe du Monde que nous", sourit Régis Sonnes. Les Auvergnats ? Un très bon souvenir pour les Rouge et Noir. La saison dernière, les deux équipes avaient offert du spectacle au Stadium (47-44, 22e journée) avant que Toulouse ne gagne encore en finale du Top 14. Ce jeudi soir, 30.000 billets avaient été vendus pour le match.