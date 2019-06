Toulouse-La Rochelle | Bourgarit, Alldritt, Aguillon, Dupont... fabriqués dans le Gers

Occitanie, France

Le Gers, terre de rugby. La réputation n'est plus à faire. Illustration supplémentaire, s'il le fallait : quatre joueurs formés à Auch pourraient/devraient fouler la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux samedi soir lors de la demi-finale de Top 14 entre Toulouse et La Rochelle.

Côté rochelais : Pierre Aguillon, Grégory Alldritt, Pierre Bourgarit et Grégory Patat (dans le staff aujourd'hui). Côté toulousain : Antoine Dupont.

Julien Sarraute : "Ils vivent le rugby"

Aujourd'hui coach de Colomiers en Pro D2, Julien Sarraute a dirigé pendant dix années le centre de formation du FC Auch Gers devenu RCA depuis : "Je suis très heureux de les voir évoluer au plus haut niveau. Ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation. Cela a été un régal de les côtoyer durant ces quelques années. De là à dire qu'ils auraient une carrière aussi talentueuse, on ne pouvait pas le prédire. Mais ils étaient passionnés. Ils vivent rugby. C'est le fruit de leur travail et de leur motivation."

Une motivation qu'il faut parfois aller chercher et réussir à conserver.

Les Crabos d'Auch en mai 2015. Bourgarit (1er en partant de la droite) et Alldritt (5e en partant de la droite) sont notamment présents sur la photo. - Terence Alldritt.

Grégory Lamboley : "Ces mecs, ce sont des éponges"

Julien Sarraute se souvient parfaitement des débuts de ces joueurs. Exemple avec Antoine Dupont : "Il est venu passer des tests de sélection. Son frère était déjà au centre et me dit "est-ce que je peux amener mon petit frère ?" _A la fin de la journée, je ne savais plus qui était en cadet_. Il aimait le jeu, c'est un joueur d'instinct."

Julien Sarraute enchaîne : "J'ai aussi l'image de Pierre Bourgarit. Dans le Gers on est loin de tout. Les garçons doivent vraiment faire preuve de persistance pour évoluer au plus haut niveau. Pierre était en bac pro travaux publics, tous les matins il allait faire du marteau-piqueur ou du balai-brosse sur les routes, et le soir il venait s'entraîner. Les journées étaient longues et éreintantes mais il n'a jamais loupé une séance de travail. Qu'il soit fatigué, qu'il vente, qu'il pleuve. Tous, ils savent ce que représente la valeur du travail."

Pierre Bourgarit à Auch. - Joseph Zabala.

Lui aussi à connu ces "Gersois". Grégory Lamboley. L'ancien toulousain a bouclé sa carrière de rugbyman à La Rochelle en 2018 : "Pour avoir côtoyé Alldritt et Bourgarit l'année dernière à La Rochelle, ce sont des joueurs avec une grande humilité. La nouvelle génération est parfois critiquée parce que certains arrivent en terrain conquis, dans le vestiaire de la une en pro. Alors qu'eux, s'ils pouvaient se faire tout petit et se cacher dans un casier, ils le feraient. Ce sont des joueurs qui apprennent, qui écoutent. Ce sont des éponges. Pierre Bourgarit, ça a été un extraterrestre. On ne savait pas d'où il venait, en six mois il a fini en Equipe de France."