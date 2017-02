Toulouse : les clubs de Top 14 vent debout contre les contrats fédéraux

La révolution des contrats fédéraux dans le rugby français. C'est le nouveau président de la fédération française Bernard Laporte qui veut les mettre en place pour 40 joueurs. Une mesure qui ne satisfait pas la majorité des clubs professionnels.

Le président de la Fédération française de rugby souhaite placer 40 internationaux sous contrat fédéral, un engagement de sa campagne pour relancer les Bleus après des résultats décevants depuis plusieurs saisons. Bernard Laporte a lancé ce lundi à Bordeaux, avec Laurent Marty, des rencontres avec les présidents. L’objectif est de favoriser l'équipe de France pour qu'elle obtienne de meilleurs résultats. Les joueurs sont d'accord mais pas la majorité des présidents.

Ça changerait quoi ?

Pour le Stade Toulousain ces contrats fédéraux ce sont au moins 6 joueurs qui passeraient à mi-temps avec la FFR, rémunérés à 50% donc par la Fédération... les six de l'actuelle liste Elite : Sébastien Bézy, Jean-Marc Doussaint, Gaël Fickou, Yoann Huget, Yoann Maestri et Maxime Médard. A la clé : six mois de mise à disposition pour l'Equipe de France, les quatre mois actuels - novembre, janvier, février, mars - auxquels s'ajouterait la trêve estivale.

Pour les joueurs, qui sont favorables au projet : cela veut dire plus de temps de préparation avec les bleus et plus de temps de récupération. Pour Gregory Lamboley, 2ème ligne du Stade Toulousain, invité ce lundi soir de Club XV il y a mieux à faire que les contrats fédéraux : "40 ça me parait beaucoup quand même et puis ça me parait long à mettre en place. D’autant qu'il y a des solutions plus rapides, comme limiter le nombre d'étrangers sur les feuilles de matches, imposer un nombre minimum de jeunes joueurs pour les lancer dans le monde professionnels... A Toulouse c'est ce qui a été fait avec Fred Michalak ou Clément Poitrenaud. Maintenant, on préfère aller chercher un joueur de renom à l'étranger".

Onze clubs de Top14 sont opposés

Mais pour leurs clubs cela aurait comme conséquence de ne pas pouvoir compter sur ses internationaux. Or, l’an passé par exemple, le Stade Toulousain a souffert de l’absence de ses meilleurs joueurs, passant de la première à la sixième place de Top14 après avoir joué les doublons lors du Tournoi des Six Nations. Indirectement, à travers les résultats sportifs, c’est donc l’équilibre économique des clubs qui est menacée, soit à Toulouse plus 600 emplois directs et indirects. Inacceptable pour 11 des 14 présidents, dont Jean-René Bouscatel, qui demandent à la Ligue de porter leur voix.

En parallèle Bernard Laporte envisage également à terme de limiter à cinq le nombre d'étrangers sur la feuille de matches.