Racing 92 - Toulouse : un triangle Kolbe-Huget-Médard pour animer l'attaque

Toulouse, France

Ce match sent la poudre. Il va voir s'affronter les deux meilleures attaques du Top 14. Les deux derniers représentants français sur la scène européen vont se retrouver sur la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena pour une place en demie. Un stade que n'a plus atteint Toulouse depuis 2011.

Joe Tekori ne sera pas là, Huget présent

Touché par un deuil familial, le deuxième ligne Joe Tekori ne sera pas du voyage. Richie Gray sera titulaire en deuxième ligne. Yoann Huget, un temps incertain, tiendra bien sa place sur une aile. Cheslin Kolbe est positionné à l'arrière, Maxime Médard occupant l'autre aile.

Le staff toulousain a décidé de reformer la paire de centres Guitoune-Ntamack. Décision qui pousse Pita Ahki sur le banc. La charnière Holmes-Dupont est reconduite, comme à La Rochelle.

Les hommes d'Ugo Mola rejoignent la capitale dès ce vendredi.

La décla de Sofiane Guitoune

"C'est bien de faire tout ce qu'on fait, d'enchaîner tous ces matches sans défaite. Mais si on fait tout ça et que dimanche on se prend les pieds dans le tapis comme contre Castres l'an dernier, ça ne sert à rien. C'est maintenant que ça compte. Je ne vous le cache pas, ça fait un ou deux mois que je ne pense qu'à ça. C'est dimanche, il ne faudra pas se louper."

Racing 92-Stade Toulousain, match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 15h45 dimanche.

Les compos

🚨 1/4 de finale de @ChampionsCup pour les Stadistes !

Découvrez sans tarder le XV de départ désigné par le staff toulousain pour affronter l'équipe du @racing92, dimanche à 16h15 à @ParisLaDefArena ! #R92ST

Tous derrière les Rouge et Noir ! #GoST 🔴⚫️ pic.twitter.com/WAy8k39C2A — Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 29, 2019