Toulouse - UBB | Laurent Marti : "Le Stade Toulousain m'a inspiré"

Toulouse, France

Le président de l'UBB était l'invité de Club XV sur France Bleu Occitanie ce jeudi soir. Laurent Marti a évoqué son adversaire du weekend, le Stade Toulousain. Un club particulier pour lui puisqu'il y a joué.

France Bleu : Avez-vous conscience que vous commencez à faire peur ?

"On vient avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour le Stade Toulousain. On fait un bon début, en partie parce qu'on a été moins impacté que Toulouse par la Coupe du Monde. On sait que c'est compliqué après un titre de champion de se remettre en route et pourtant ils sont complètement dans les clous. On vient même avec même un peu de crainte dimanche."

Le déplacement à Toulouse c'est une étape pour le club ? Pour conforter ce statut de leader ?

"On sait ce qui nous attend. On va jouer le champion qui aura quelques absents mais on connait la profondeur de l'effectif. Quand la compo va tomber on va dire "ah oui quand même." Au moins ceux qui pensent que le Stade est amoindri, ce n'est pas notre cas. On nous attend de pied ferme, je connais un petit peu la maison. Ce sera un sacré test."

Laurent Marti : "Ce que j'ai vu au Stade m'a marqué"

Vous avez joué à Toulouse en Juniors...

Oui, c'est vrai. J'avais été recruté en Juniors Reichel. Je fais partie de la génération de Michel Lacroix, le frère de Didier, d'Olivier Carbonneau, le frère aîné de Philippe. Je ne suis resté qu'un an. Je devais rester mais ma ville de naissance Bergerac m'avait recontacté et j'ai privilégié un retour... Cela m'a marqué, mon année au Stade Toulousain. J'ai gardé plein de copains, beaucoup d'affection et d'admiration pour ce club. Il m'a inspiré dans ce que j'ai essayé de construire à l'UBB. Et puis j'ai une entreprise avec plus de 200 personnes ici, mes filles ont grandi à Toulouse, c'est particulier pour moi."

C'est un exemple pour l'UBB ?

"Je l'ai toujours dit. Si aujourd'hui l'UBB a été reconnue pour son jeu offensif, c'est aussi parce que ce que j'ai vu au Stade m'a toujours marqué. Ce qu'on oublie de dire sur le Stade Toulousain c'est le sens du combat et de l'agressivité qui est naturel à Toulouse. Ce n'est pas que le jeu. Il y a les deux. C'est pour ça que Toulouse est le plus grand club français ou européen depuis plus de vingt ans. Il y a une vraie culture rugby. Il y a un truc qui fait que si à Toulouse, si on ne sait pas jouer au rugby, on ne peut pas porter ce maillot."

