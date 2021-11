Toulouse - USAP 37-15 : "On voulait arrêter le match à la mi-temps mais on n'a pas réussi"

L'USAP a fini sa série de 10 matchs de Top 14 par une défaite à Toulouse 37 à 15. Si les Catalans ont subi toute la deuxième mi-temps, ils ont de nouveau montré de bonnes choses dans le premier acte.

Patrick Arlettaz (entraîneur USAP) : "On a essayé d'arrêter le match à la mi-temps mais on n'a pas réussi. Il fallait surtout avoir nos ballons en seconde mi-temps mais ça on n'a pas réussi non plus. Quand on a nos ballons face à Toulouse, on peut résister mais à l'inverse on ne peut rien faire. J'aurais aimé qu'on arrive à continuer de jouer notre jeu et on ne l'a pas fait. Ce qui nous fait mal c'est qu'on passe la deuxième mi-temps à défendre, on se fait secouer en mêlée. C'est compliqué contre n'importe quelle équipe et ça devient impossible quand c'est contre Toulouse. On a réussi à exister et c'est une grande fierté sur la première mi-temps, il y a eu deux matchs.

Toulouse a haussé son niveau en deuxième mi-temps mais on a aussi baissé. On voulait avant tout exister et on l'a fait en jouant crânement notre chance. Pour gagner au rugby il faut avoir les ballons et on en n'a pas eu. On a essayé d'enrayer la dynamique toulousaine en faisant des remplacements plus tôt mais ça n'a pas marché.

Les vacances vont faire du bien. On avait l'habitude des blocs de quatre et cinq matchs en PRO D2 et là on a enchaîné 10 matchs et ce n'est pas la même dynamique de victoires donc c'est toujours plus dur à gérer."

Sofiane Guitoune (centre Toulouse) : "C'est une équipe qui avait fait de grosses performances à l'extérieur. On a manqué de patience et de précision en première mi-temps et l'USAP a été très efficace. On s'est dit les choses à la mi-temps, il fallait être plus patients. L'essai en fin de première mi-temps nous fait du bien. A 15-15, c'était un nouveau match et on a su mieux jouer."

Mathieu Acébès (capitaine USAP) : "On y a cru oui et non. En seconde mi-temps, il n'y a pas photo. On a été balbutiants en conquête et face à Toulouse tu ne peux rien faire dans ces cas-là. On a manqué de ballons, on a résisté longtemps mais ça use, c'est difficile.

Progresser c'est bien mais gagner c'est mieux. Il faut couper maintenant aussi car c'est long un enchaînement de dix matchs et on est sur le pont depuis juin avec la pression constante. Que tout le monde change d'air et que tout le monde revienne plus frais.

Le bilan est mitigé sur ces dix premiers matchs, on voulait être plus performants à Aimé-Giral, on a laissé des points contre le Stade Français et on a fait un mauvais match contre Pau. Moi je vais me concentrer sur les Barbarians, pas de repos pour moi, je me reposerai après ma carrière."