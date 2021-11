Toulouse - USAP : les compositions d'équipes

Toulouse et l'USAP s'affrontent sans leurs internationaux. Tristan Tedder sera aligné à l'arrière à l'USAP et Tom Ecochard est titulaire à la mêlée.

Le capitaine Mathieu Acébès et l'USAP auront fort à faire à Toulouse

Il y a de nouveaux changements à l'USAP dans le XV de départ. Les internationaux Melvyn Jaminet, Jeronimo De La Fuente, Bautista Delguy, Joaquin Oviedo et Sipa Taumoepeau manquent à l'appel. En première ligne, Giorgi Tetrashvili est de retour dans le groupe mais c'est Sami Mavinga qui sera titulaire pour la première fois. la charnière Tom Ecochard et Pato Fernandez est alignée d'entrée. Après Lucas Dubois, c'est Tristan Tedder qui est titulaire à l'arrière.

Le Stade Toulousain est privé de 11 joueurs internationaux : Baille, Aldegheri, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Dupont, Ntamack, Ramos, Lebel et l'Australien Rory Arnold. Sont blessés : Balès, Fouyssac, Richie Arnold, Elstadt et les deux Argentins Chocobares et Mallia.

USAP

15- Tristan TEDDER

14- Jean-Bernard PUJOL ; 13- Alivereti DUGUIVALU ; 12- George TILSLEY ; 11- Mathieu ACEBES

10- Patricio FERNANDEZ ; 9- Tom ECOCHARD

7- Lucas BACHELIER ; 8- Genesis MAMEA LEMALU ; 6- Matthieu UGENA

5- Tevita CAVUBATI ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Siua HALANUKONUKA ; 2- Mike TADJER ; 1- Sami MAVINGA

Remplaçants : 16- Lucas VELARTE , 17- Giorgi TETRASHVILI ; 18- Andrei MAHU ; 19- Alan BRAZO ; 20- Karl CHATEAU ; 21- Mattéo RODOR ; 22- Baptiste PLANA ; 23- Arthur JOLY

Stade Toulousain

15- Maxime MEDARD

14- Lucas TAUZIN ; 13- Sofiane GUITOUNE ; 12- Pita AKI ; 11- Dimitri DELIBES

10- Tim NANAI WILLIAMS ; 9- Baptiste GERMAIN

7- Selevasio TOLOFUA ; 8- Antoine MIQUEL ; 6- Alban PLACINES

5- Emmanuel MEAFOU ; 4- Yannick YOUYOUTE

3- Charlie FAUMINA ; 2- Guillaume CRAMONT ; 1- Rodrigue NETI

Remplaçants : 16- Ian BOUBILA ; 17- David AINUU ; 18- Iosefa TEKORI ; 19- Joshua BRENNAN ; 20- Martin PAGE RELO ; 21- Zack HOLMES ; 22- Arthur BONNEVAL ; 23- Paulo TAFILI