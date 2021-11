Toulouse-USAP : première feuille pour Page-Relo, Meafou de retour

Le Stade Toulousain, battu le weekend dernier au Racing 92 et tombé de son fauteuil de leader, voudra relancer la machine face à l'USAP ce samedi après-midi à Ernest-Wallon.

Balès out, Page-Relo première

Ce weekend, le Stade Toulousain pourra compter sur le retour du deuxième ligne Emmanuel Meafou. Touché à un pied, l'Australien est apte et devrait disputer les premières minutes de sa saison. Une bonne nouvelle puisque Richie Arnold est blessé (fracture du bras), son frère Rory et Thibaud Flament sont eux en sélection. "Il travaille depuis plusieurs semaines pour retrouver une forme physique et un état compétitif. Vue la semaine d'entraînement, on pense qu'il sera prêt. On essaiera de le pousser le plus loin possible dans le match sur son temps de jeu", avance l'entraîneur en charge de la mêlée Virgile Lacombe.

Le Stade Toulousain qui ce weekend va s'appuyer sur deux jeunes numéro 9 : Baptiste Germain va démarrer et c'est Martin Page-Relo qui devrait être sur le banc. Alexi Balès est absent à cause d'un pépin musculaire. A 22 ans, Page-Relo devrait donc connaitre ses premières minutes en Top 14. Il était prêté la saison dernière du côté de Carcassonne.

Un cinquième match à guichets fermés consécutif

Le stade Ernest-Wallon, comme lors des quatre premiers matches à domicile cette saison, fera le plein ce samedi après-midi avec plus de 18.000 spectateurs présents. "Je trouve ça énorme surtout après la période de Covid. Je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé à Toulouse, en tout cas il y a longtemps. C'est génial, je pense que les résultats y sont pour beaucoup. L'absence aussi de supporters pendant un an et demi fait que les gens ont envie de venir. _Pour l'instant ils ne sont pas déçus donc pourvu que ça dure"_, salive déjà le revenant Sofiane Guitoune.