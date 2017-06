Tournée : 3e test et 3e crash pour le XV de France en Afrique du Sud

Les Français ont raté leur tournée d’été : samedi 24 juin, ils ont été sèchement battus par les Springboks, 35-12. Un score proche de celui des deux précédents matchs tests. Le XV de France a pris "conscience du travail qu’il (lui) reste à faire" a promis Guy Novès, son entraîneur. .

Trois sur trois. Le XV de France est reparti la besace lourde et des doutes plein la tête de sa tournée de juin en Afrique du Sud, battu samedi (35-12) à Johannesburg, une troisième fois de rang dans des proportions similaires aux deux premiers rendez-vous.

La séance de rattrapage, avant les grandes vacances, aura donc été manquée, comme les deux premiers examens, le 10 juin à Pretoria (14-37) et samedi dernier à Durban (15-37).

Déculottée

Les Bleus n'ont pas fait meilleure figure à l'Ellis Park, où ils n'ont, contrairement aux deux premiers tests, pas réussi à marquer le moindre essai (quatre pénalités de Jules Plisson).

Ils repartent donc les fesses rougies de leur périple austral alors qu'ils s'imaginaient, dixit l'entraîneur des arrières Jean-Frédéric Dubois, "faire une bonne tournée".

"On prend conscience du travail qu'il nous reste à faire pour nous rapprocher individuellement de ce genre d'équipes", a déclaré le sélectionneur du XV de France, Guy Novès. "On touche du doigt la différence physique et de fraîcheur, qui creuse l'écart technique", a-t-il ajouté.

Face, pourtant, à des Springboks pourtant en reconstruction, comme ils l'ont prouvé samedi, où ils ont été loin d'être souverains dans un match d'un niveau bien en deçà de Nouvelle-Zélande/Lions britanniques et irlandais, disputé quelques heures plus tôt (30-15).

Bilan négatif de Guy Novès

La France, qui n'a remporté que trois victoires en 17 matches de tournée de juin depuis dix ans, est à des années lumières des All Blacks. Ce n'est pas une nouveauté, mais elle s'y frottera à cinq reprises la saison prochaine, deux fois en novembre à domicile, trois fois sur leur terrain en juin 2018.

De quoi donner le vertige et sans doute alourdir un peu plus le bilan négatif de Guy Novès (sept victoires pour onze défaites), qui retrouvera également cet automne l'Afrique du Sud.

Les résultats et le calendrier du XV de France

Tournée de juin

10/06/2017 : Afrique du Sud 37 – 14 France

17/06/2017 : Afrique du Sud 37 – 15 France

24/06/2017 : Afrique du Sud 35 – 12 France

Tournée de novembre