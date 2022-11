XV de France : le Rochelais Reda Wardi titulaire face au Japon comme Atonio, Alldritt et Danty

JEAN CATUFFE / DPPI VIA AFP

C'est un automne à fortes émotions que traverse Reda Wardi. Convoqué dès le début de la tournée des bleus pour préparer le match contre l'Australie, le pilier gauche du Stade Rochelais avait dû renoncer à rejoindre Marcoussis, la faute à un carton rouge reçu lors du choc du Top 14 le 23 octobre denier à Toulouse. Wardi avait été automatiquement suspendu suite à un coup d’épaule au niveau du visage d’Antoine Dupont.

ⓘ Publicité

Une grosse déception pour le pilier rochelais, mais un simple contretemps dans l'esprit du staff tricolore qui l'a convoqué pour le rassemblement préparatoire suivant avant d'affronter l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs au Stade Vélodrome de Marseille, que Wardi a connu les premiers frissons d'une sélection. Lui qui est entré en cours de jeu pour remplacer le toulousain Cyril Baille, dont les adducteurs commençaient à siffler sérieusement.

Fabien Galthié a dévoilé ce vendredi midi son XV de départ pour affronter le Japon ce dimanche au Stadium de Toulouse (14h). Logiquement, le sélectionneur tricolore a décidé d'aligner Reda Wardi d'entrée de match à gauche. Il a été préféré à son ex-coéquipier et nouveau toulonnais Dany Priso.

Reda ? C'est un joueur dont je ne vois pas les limites - Fabien Galthié

Lors de la conférence de presse de la composition d'équipe ce vendredi midi, Galthié n'a pas tari d'éloges sur l'entrée en jeu plus que convaincante de Wardi face aux champions du monde en titre. "Reda a commencé le rugby tardivement, à 15 ans. C'est un joueur dont je ne vois pas les limites. Chaque fois qu'il travaille une journée avec nous, on se dit "ah ouais"__. Et je crois que lui aussi se découvre. Vous avez vu les 60 minutes qu'il a fait face aux deux gauchers sud-africains ? Je pense qu'il s'est bluffé lui-même... Reda aurait pu être élu homme du match. Y en a marre de toujours élire un joueur qui porte le ballon. Moi, j'avais voté pour lui, Reda a été fantastique". Une performance à confirmer dès dimanche face aux Japonais.

loading

Sans surprise, trois autres rochelais alignés d'entrée. L'indéboulonnable Uini Atonio à droite, l'infatigable Grégory Alldritt, et l'inébranlable Jonathan Danty. La suspicion de fracture au plancher orbital après le coup de boule du Sud-Africain Du Toit (suspendu trois semaines) a été levée en début de semaine après des examens complémentaires. Papa Jo a donc été déclaré apte à 100% pour défier les Japonais.