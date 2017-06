Tournée : Afrique du Sud-France, réaction attendue des Bleus pour l'acte II

Après la défaite cinglante lors du premier test contre l'Afrique du Sud (37-14) la semaine passée, Guy Novès a procédé a un grand nettoyage pour le deuxième match face à ces mêmes Springboks ce samedi à Durban (17h).

Guy Novès et son staff attendent une réaction Ils ont fait part de leur colère après la défaite inaugurale samedi dernier (37-14) face aux Springboks. Conséquence : Atonio, Maynadier, Le Devedec, Goujon, Machenaud, Plisson, Chavancy et Dulin ne sont plus là.

En première ligne, le capitaine Guilhem Guirado et Rabah Slimani font leurs retours, en deuxième ligne c'est Romain Taofifenua qui accompagnera Yoann Maestri. Louis Picamoles conserve sa place, accompagné par Kévin Gourdon. C'est une nouvelle charnière qui va débuter, puisque Baptiste Serin sera associé à François Trinh-Duc. Au centre, la révélation de cette fin de saison, Damian Penaud, honorera sa première sélection. Enfin, Scott Spedding prend le relais de Brice Dulin à l'arrière.

Les XV du départ

France : Spedding – Huget, Penaud, Fickou, Vakatawa – Trinh-Duc, Serin – Picamoles Goudon, Y. Camara – Taofifenua, Maestri – Slimani, Guirado (cap), Poirot.

: Spedding – Huget, Penaud, Fickou, Vakatawa – Trinh-Duc, Serin – Picamoles Goudon, Y. Camara – Taofifenua, Maestri – Slimani, Guirado (cap), Poirot. Afrique du Sud : A. Coetzee - Rhule, Mapoe, Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) Cronje - Mohoje, Whiteley (cap), Kolisi - F. Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx, Mtawarira

Les Bleus vont-ils (enfin) gagner en terre australe ?

Exceptés les deux succès acquis en Argentine l'an passé (27-0) et en 2012 (49-10), les Bleus n'ont plus remporté de test-match en terre australe depuis juin 2009, face à la Nouvelle-Zélande (27-22). Pourquoi pas dès la semaine prochaine ? Les hommes de Guy Novès veulent se rattraper lors de cette tournée contre les Springboks avec ce deuxième et un dernier le 24 juin à Johannesburg.

Le Mondial 2019 en vue

De redressement, il en est encore et toujours question entre cette calamiteuse Coupe du monde 2015 et la prochaine, en 2019 au Japon, que les Bleus espèrent plus heureuse. A deux ans et demi de l'échéance nipponne, dont le compte à rebours semble véritablement lancé depuis que le tirage au sort leur a réservé, le mois dernier, une poule très corsée (Angleterre et Argentine notamment).

Le calendrier

Tournée de juin

10/06/2017 : Afrique du Sud 37 – 14 France

17/06/2017 : Afrique du Sud – France (Durban - 17h00)

24/06/2017 : Afrique du Sud – France (Johannesbourg - 17h00)

Tournée de novembre

11/11/2017 : France – Nouvelle Zélande (Saint-Denis)

18/11/2017 : France – Afrique du Sud (Saint-Denis)

25/11/2017 : France – Japon (Lille)

(avec AFP)