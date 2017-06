Tournée : le XV de France en Afrique du Sud pour entamer sa série de trois test-matches contre les Springboks

Le XV de France aborde samedi à Pretoria (17h) une nouvelle marche sur le chemin de sa reconstruction, lors de sa tournée de trois test-matches contre l'Afrique du Sud.

Traquer le Springbok, boiteux, pour engranger victoire(s) et confiance. Le XV de France est à la chasse en Afrique du Sud lors de sa tournée pour une série de trois test-matches contre les Springboks (après ce samedi à Pretoria suivront un deuxième test le 17 juin à Durban et un dernier le 24 juin à Johannesburg).

Le Mondial 2019 en vue

De redressement, il en est encore et toujours question entre cette calamiteuse Coupe du monde 2015 et la prochaine, en 2019 au Japon, que les Bleus espèrent plus heureuse. Mais après avoir bâti les fondations et construit le premier étage de la maison bleue depuis sa prise de fonctions il y a un an et demi, le sélectionneur Guy Novès et son encadrement entendent s'atteler, sinon aux finitions, au deuxième niveau.

A deux ans et demi de l'échéance nipponne, dont le compte à rebours semble véritablement lancé depuis que le tirage au sort leur a réservé, le mois dernier, une poule très corsée (Angleterre et Argentine notamment).

#XVdeFrance Suivez de près l'un des derniers entraînements des tricolores avant le match face à l'Afrique du Sud 🇿🇦 pic.twitter.com/rVv94ZcMiV — FF Rugby (@FFRugby) June 8, 2017

Les Bleus enfin en réussite en terre australe ?

Exceptés les deux succès acquis en Argentine l'an passé (27-0) et en 2012 (49-10), les Bleus n'ont ainsi plus remporté de test-match en terre australe depuis juin 2009, face à la Nouvelle-Zélande (27-22).

Il existe cependant une autre manière plus positive, d'aborder la série face aux Springboks: ceux-ci sortent d'une année 2016 catastrophique, où ils ont connu huit fois en douze matches la défaite, un record. Dont deux humiliations à l'automne, face à la Nouvelle-Zélande à domicile (15-57) et en Italie (18-20).

#XVdeFrance Les Bleus montent en intensité, Yoann Maestri a passé les derniers messages avant samedi 💪 pic.twitter.com/kRmegcsQqL — FF Rugby (@FFRugby) June 8, 2017

Le XV de France n'a lui pas beaucoup plus gagné, mais a plus que rivalisé dans le même temps face aux All Blacks (19-24) et l'Australie (23-25), puis pendant le dernier Tournoi des six nations en Angleterre (16-19), soit les trois meilleures nations mondiales. Et si la rechute en Irlande (9-19) qui a suivi a montré le chemin restant à parcourir, il a néanmoins fini la compétition sur une bonne note face au pays de Galles (20-18), pour en retrouver le podium. Une dynamique à entretenir.

Les XV de départ

Afrique du Sud : A. Coetzee - Rhule, Kriel, Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) Cronje - Mohoje, Whiteley (cap), Kolisi - F. Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx, Mtawarira

France : Dulin - Huget, Chavancy, Fickou, Vakatawa - (o) Plisson, (m) Machenaud - Goujon, Picamoles, Y. Camara - Maestri (cap), Le Devedec - Atonio, Maynadier, Poirot

#XVdeFrance Photo de famille avant le début de la tournée en Afrique du Sud 📸 Les tricolores entament demain une série de 3 chocs! #AFSFRA pic.twitter.com/LPGohF4kDo — FF Rugby (@FFRugby) June 9, 2017

Le calendrier

Tournée de juin

10/06/2017 : Afrique du Sud – France (Pretoria - 17h00)

17/06/2017 : Afrique du Sud – France (Durban - 17h00)

24/06/2017 : Afrique du Sud – France (Johannesbourg - 17h00)

Tournée de novembre

11/11/2017 : France – Nouvelle Zélande (Saint-Denis)

18/11/2017 : France – Afrique du Sud (Saint-Denis)

25/11/2017 : France – Japon (Lille)

(avec AFP)