Tournée : le XV de France sèchement battu en Afrique du Sud pour son premier test contre les Springboks

Les Bleus ont été largement battus par l'Afrique du Sud (37-14) samedi à Pretoria en ouverture de leur tournée de juin. Il reste deux autres matches face aux Springboks pour que les hommes de Guy Novès redressent la tête.

Raté ! L'objectif était de traquer le Springbok pour engranger victoire(s) et confiance. Le XV de France est passé à côté de sa première partie de chasse en Afrique du Sud avec cette défaite sans appel (37-14).

Les Bleus ont encaissé quatre essais. Les Springboks, battus à huit reprises en 12 test-matches l'an passé, ont marqué quatre essais, par Kriel (32e), de pénalité (60e), Cronje (62e) et Serfontein (68e), contre deux seulement aux Français (Henry Chavancy (35e) et Baptiste Serin (55e).

Les Bleus vont-ils (enfin) gagner en terre australe ?

Exceptés les deux succès acquis en Argentine l'an passé (27-0) et en 2012 (49-10), les Bleus n'ont plus remporté de test-match en terre australe depuis juin 2009, face à la Nouvelle-Zélande (27-22). Pourquoi pas dès la semaine prochaine ? Les hommes de Guy Novès voudront se rattraper lors de cette tournée contre les Springboks avec un deuxième test le 17 juin à Durban et un dernier le 24 juin à Johannesburg.

Le Mondial 2019 en vue

De redressement, il en est encore et toujours question entre cette calamiteuse Coupe du monde 2015 et la prochaine, en 2019 au Japon, que les Bleus espèrent plus heureuse. A deux ans et demi de l'échéance nipponne, dont le compte à rebours semble véritablement lancé depuis que le tirage au sort leur a réservé, le mois dernier, une poule très corsée (Angleterre et Argentine notamment).

Le calendrier

Tournée de juin

10/06/2017 : Afrique du Sud 37 – 14 France

17/06/2017 : Afrique du Sud – France (Durban - 17h00)

24/06/2017 : Afrique du Sud – France (Johannesbourg - 17h00)

Tournée de novembre

11/11/2017 : France – Nouvelle Zélande (Saint-Denis)

18/11/2017 : France – Afrique du Sud (Saint-Denis)

25/11/2017 : France – Japon (Lille)

(avec AFP)