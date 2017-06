Tournée : le XV de France veut sauver les meubles en Afrique du Sud pour son dernier test

Battu dans les grandes largeurs à deux reprises, le XV de France dispute un dernier test-match face à l'Afrique du Sud ce samedi à Johannesburg (17h) pour égayer a minima sa tournée de juin, d'ores et déjà morose.

La France cherche petit coin de ciel bleu en Afrique du Sud. Cela devait être la série de la progression, après des tests de novembre et un Tournoi des six nations 2017 jugés plutôt encourageants sur la route de la rédemption.

Elle ne le sera a pas à l'heure du bilan : en pleine reconstruction, les Springboks ont inscrit soixante-quatorze points en deux matches à des Bleus bien palots (37-14 puis 37-15). Dans la lignée de toutes les récentes tournées ou presque (trois victoires en seize matches depuis dix ans). Le sélectionneur Guy Novès voit son bilan à la tête des Bleus proche de l'équilibre avant de prendre l'avion pencher désormais franchement du mauvais côté (sept victoires pour dix défaites).

Les Bleus pour sauver leur tournée ?

Le premier test complètement manqué au niveau de l'engagement a ainsi été suivi d'un deuxième de meilleure facture, mais qui a remis au jour toutes les insuffisances techniques et athlétiques de l'équipe. Peuvent-ils seulement sauver les meubles lors du dernier match face aux Springboks ? Notamment avec une équipe quasi inchangée (trois retouches, dont une sur blessure) en conclusion d'une semaine plus calme, où le président de la Fédération Bernard Laporte n'est pas venu, comme la précédente, leur rappeler leurs devoirs d'internationaux ?

Et les Bleus vont-ils (enfin) gagner en terre australe ? Exceptés les deux succès acquis en Argentine l'an passé (27-0) et en 2012 (49-10), les Bleus n'ont plus remporté de test-match en terre australe depuis juin 2009, face à la Nouvelle-Zélande (27-22). Réponse samedi à l'Ellis Park, où le XV de France ne s'est jamais incliné en quatre rencontres. Si la série se poursuivait, le XV de France et surtout son staff passeront sans doute des vacances un peu moins désagréables.

#XVdeFrance Guy Novès nous explique ses choix avant le dernier test match: « Une chance de pouvoir jouer un 3ème match! » pic.twitter.com/FIEDa0IDt0 — FF Rugby (@FFRugby) June 22, 2017

Les XV de départ

Afrique du Sud : Coetzee - Rhule, Je. Kriel, Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) Hougaard - du Preez, Whiteley (cap.), Kolisi - F. Mostert, Etzebeth - Dreyer, Marx, Mtawarira

: Coetzee - Rhule, Je. Kriel, Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) Hougaard - du Preez, Whiteley (cap.), Kolisi - F. Mostert, Etzebeth - Dreyer, Marx, Mtawarira France : Dulin - Ducuing, Penaud, Fickou, Vakatawa - (o) Plisson, (m) Machenaud - Gourdon, Picamoles, Y. Camara - R. Taofifenua, Maestri - Slimani, Guirado (cap.), Poirot

Le Mondial 2019 en vue

De redressement, il en est encore et toujours question entre cette calamiteuse Coupe du monde 2015 et la prochaine, en 2019 au Japon, que les Bleus espèrent plus heureuse. A deux ans et demi de l'échéance nipponne, dont le compte à rebours semble véritablement lancé depuis que le tirage au sort leur a réservé, le mois dernier, une poule très corsée (Angleterre et Argentine notamment).

Les résultats et le calendrier du XV de France

Tournée de juin

10/06/2017 : Afrique du Sud 37 – 14 France

17/06/2017 : Afrique du Sud 37 – 15 France

24/06/2017 : Afrique du Sud – France (Johannesbourg - 17h00)

Tournée de novembre

11/11/2017 : France – Nouvelle Zélande (Saint-Denis)

18/11/2017 : France – Afrique du Sud (Saint-Denis)

25/11/2017 : France – Japon (Lille)

(avec AFP)