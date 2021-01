Alors que la tenue du Tournoi des six nations le 6 février prochain est toujours incertaine, Fabien Galthié a présenté lundi soir la liste des 37 joueurs convoqués en XV de France. Trois novices à signaler : le pilier George-Henri Colombe, l'ailier Donovan Taofifenua et le centre Julien Delbouis.

Tournoi des Six Nations : trois nouveaux appelés chez les Bleus, incertitudes sur la tenue de la compétition

L'ailier Donovan Taofifenua (Racing 92) a été convoqué pour la première fois dans le XV de France en vue de l'édition 2021 du Tournoi des six nations

Aura lieu ou n'aura pas lieu ? La tenue du Tournoi des six nations 2021, qui débuter le 6 février prochain, est toujours incertaine. Lundi, le gouvernement français demandait officiellement aux clubs de rugby du Top 14 de reporter leur participation aux coupes européennes de rugby prévues ce mois-ci.

Ce mardi, c'est la question du Tournoi des six nations qui est au menu. Une réunion technique doit avoir lieu dans la matinée au ministère des Sports. En attendant, Fabien Galthié continue de travailler et a présenté lundi soir la liste des 37 joueurs convoqués dans les rangs du XV de France, au cas où l'édition 2021 des Six nations aurait bien lieu.

Trois novices en Bleu

Trois nouveaux joueurs sont appelés pour la première fois par le sélectionneur des Bleus. Il s'agit du pilier George-Henri Colombe, de l'ailier Donovan Taofifenua et du centre Julien Delbouis. Aux côtés du capitaine Charles Ollivon, de la star Antoine Dupont, du troisième ligne Grégory Alldritt ou des centres Gaël Fickou et Virimi Vakatawa, figurent également certains des "réservistes" qui se sont illustrés lors de la Coupe d'automne des nations, perdant de justesse face à l'Angleterre en finale (22-19 ap).

L'arrière de La Rochelle Brice Dulin, l'ailier de Toulon Gabin Villière, le flanker de Castres Anthony Jelonch ou encore le deuxième ligne de Pau Baptiste Pesenti ont ainsi gagné leur place dans le groupe des 37 qui se réuniront à partir du 24 janvier.

Blessés, l'ouvreur de Toulouse Romain Ntamack et le pilier de Lyon Demba Bamba sont, sans surprise, absents. A noter également le retour de l'ailier clermontois Damian Penaud, souvent blessé la saison dernière.

Taofifenua (21 ans, 0 sélection) profite de son excellent début de saison (six essais en neuf rencontres de Top 15) sous les couleurs du Racing 92 pour être invité en Bleu, à la place du Montpelliérain Vincent Rattez.

5 partenaires d'entraînement

Ces 37 joueurs seront complétés par cinq "partenaires d'entraînement" en vertu de l'accord signé entre la LNR et la FFR. Le staff des Bleus pourra donc compter sur 42 joueurs pour préparer le Tournoi 2021, censé débuter le 6 février pour la France par un déplacement en Italie. Ces cinq renforts ne pourront cependant pas jouer le match du week-end ni provenir d'un club qui a déjà plus d'un joueur sélectionné dans les 37.

Après un stage de préparation à Nice, comme l'année dernière, le XV de France retrouvera donc enfin les terrains à Rome, face à l'Italie. A condition que les conditions sanitaires le permettent.