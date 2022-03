Tournoi des Six nations : Alexandra Chambon titulaire au Stade des Alpes

À 21 ans, Alexandra Chambon va franchir une nouvelle étape dans sa carrière. La demi de mêlée des amazones du FCG, originaire de Montmélian (Savoie), sera dimanche titulaire pour la première fois de sa carrière et le tout en plus chez elle, au Stade des Alpes. Après une première sélection en novembre dernier contre l'Afrique du Sud, c'est donc elle qui sera alignée d'entrée face à l'Italie en ouverture du Tournoi des Six Nations face à l'Italie. Alexandra Chambon ne sera pas la seule amazone présente dimanche sur la pelouse, sa coéquipière Manaé Feleu sera elle remplaçante. Deux anciennes Grenobloises sont aussi titularisées, Émeline Gros (aujourd'hui à Montpellier) en troisième ligne, et Maëlle Filopon (désormais à Toulouse) au centre.

