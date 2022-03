Tournoi des 6 Nations de Rugby : le Grenoblois Ange Capuozzo décisif dans la victoire de l'Italie!

Auteur d'une incroyable remontée à la 78e minute de jeu et alors que l'Italie était menée au score, la pépite du FCG a servi Padovani qui a marqué l'ultime essai de la rencontre, transformé par Garbisi. L'Italie s'impose face au Pays de Galles(22-21), première victoire dans le tournoi depuis 7 ans.

C'est un exploit extraordinaire qu'a signé Ange Capuozzo pour sa 2e sélection en équipe d'Italie. En tête pendant la majeure partie du match, les Italiens se sont faits passer devant par les Gallois tenants du titre à 12 minutes de la fin.

A la 78e minute et alors que son équipe était menée 21 à 15, le joueur du FCG a traversé le terrain, perçant la défense galloise avant de passer le ballon à Edoardo Padovani qui a marqué l'essai - transformé ensuite par Garbisi. L'Italie remporte ainsi la rencontre sur le terrain de Cardiff, son premier succès dans le tournoi des 6 nations depuis 2015! Et on retiendra que le Grenoblois Ange Capuozzo, 22 ans, y est pour beaucoup dans cette victoire historique!