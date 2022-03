Tournoi des 6 nations U20 : tout s'accélère pour le talonneur de l'UBB Connor Sa

Auteur de deux performances remarquées face à l'Ecosse et au Pays de Galles, Connor Sa est en train de confirmer son potentiel. Celui qui pourrait lui faire découvrir prochainement le Top 14 avec l'Union Bordeaux-Bègles.

Un joueur et son fils sous le maillot de l'UBB. Ce serait une première dans la jeune histoire du club même si on n'en est pas encore là. Rejeton du pilier Benjamin Sa qui a porté les couleurs de l'Union de 2013 à 2015, Connor Sa semble en tous cas sur le bon chemin.

Arrivé à Bègles avec son papa à l'âge de 11 ans, fréquent l'école de rugby et débute avec les minimes. Aujourd'hui, il est le talonneur de l'équipe espoir et celui de l'équipe de France des moins de 20 ans avec qui il vient de briller face à l'Ecosse et au Pays de Galles en inscrivant trois essais.

Il est en train de basculer, de passer un cap

Malgré deux apparitions avec les Bleuets lors du Tournoi 2021, Connor Sa n'était pas le premier choix des sélectionneurs. Mais il a bousculé la hiérarchie et espère enchaîner une troisième titularisation de rang pour le match décisif de ce samedi face aux Anglais.

Un profil à la Ole Avei

Un déclic qui remonte à deux mois selon ses entraîneurs. "Il est en train de basculer, de passer un cap, explique Richard Darrambide, co-entraîneur des espoirs girondins et qui l'a dirigé en catégorie Crabos. C'est sa deuxième année avec nous, peut-être celle de la maturité."

Le gamin, qui vient de souffler ses 20 bougies, semble avoir compris les exigences du rugby professionnel. Freiné par une blessure et une prise de poids, il est en train de confirmer son gros potentiel et progresse au contact des pros avec qui il s'entraîne depuis la saison dernière.

Connor Sa a déjà inscrit trois essais en deux matches dans ce Tournoi 2022. © AFP - Malcom MacKenzie

20 ans, c'est encore très jeune pour un talonneur. Mais Connor Sa coche déjà plusieurs cases de ce poste qu'on dit à maturation tardive. D'abord le lancer en touche où il est très propre, le tenue en mêlée, la répétition des efforts et beaucoup d'activité sur le terrain. Le gamin, né en Nouvelle-Zélande, a le profil du talonneur-coureur, fort sur les appuis. Plus dans l'explosivité que dans la force pure.

Profil qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Ole Avei qui a fait les beaux jours de l'Union. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il a quinze mois pour montrer au staff qu'il est désormais mûr pour un premier contrat professionnel.