Tournoi des Six Nations 2024 : le XV de France jouera à Marseille, Lille et Lyon

Les trois matchs à domicile du XV de France dans le Tournoi des Six Nations 2024 auront lieu à Marseille, Lille et Lyon

Le XV de France verra du pays en 2024 à l'occasion du Tournoi des Six Nations. Ce lundi, la Fédération française de rugby a confirmé que les Bleus joueront à Marseille, Lille et Lyon à l'occasion de leurs trois rencontres à domicile. Comme cela avait été annoncé mi-février, le Stade de France ne pourra pas accueillir les matchs des Six Nations en raison de travaux au sein de l'enceinte dyonisienne avant les Jeux olympiques (26 juillet - 11 août) et paralympiques (28 août - 8 septembre).

Cette édition du Tournoi "marquera le retour du XV de France masculin après la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre 2023, ndlr). Pour la première fois de leur histoire lors d'un Tournoi, les Bleus iront à la rencontre de leurs supporters dans trois stades différents en région", a affirmé la FFR dans un communiqué.

La première rencontre aura lieu le vendredi 2 février à 21h00 au Vélodrome de Marseille , stade que les Bleus connaissent bien et où ils seront opposés à l'Irlande, gagnante de l'édition 2023. Le dimanche 25 février, lors de la troisième journée, le XV de France sera opposé à l'Italie au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, près de Lille (16h00), une enceinte qu'il aura découverte lors du Mondial (le 14 septembre face à l'Uruguay).

Enfin, pour le compte de la dernière journée, le samedi 16 mars à 21h00, le choc entre la France et l'Angleterre clôturera le Tournoi au Groupama Stadium de Lyon. Là aussi, les Bleus y auront disputé au préalable un match de Coupe du monde contre l'Italie le 6 octobre.