Tournoi des six Nations : quatre Toulousains et un Castrais dans le XV de France contre l'Italie

Le staff du XV de France a dévoilé, ce jeudi, le nom des 23 rugbymen retenus pour débuter le Tournoi des six nations face à l'Italie le 6 février. Parmi eux, on note la présence de quatre Toulousains et un Castrais. Antoine Dupont assurera la charnière avec le Bordelais Matthieu Jalibert.