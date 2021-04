Tournoi des Six Nations : "On a péché offensivement" (Jessy Trémoulière)

L'équipe de France féminine de rugby a subi samedi un huitième revers de suite face à l'Angleterre (10-6), en finale du Tournoi des six nations, remporté pour la troisième fois d'affilée par les "Roses rouges". Après avoir encaissé un essai transformé de la troisième ligne Poppy Cleall à la dernière minute d'une première période acharnée (7-0), les Bleues sont revenues à un point à huit minutes de la fin (7-6), mais leur maladresse lors du second acte leur a coûté la victoire finale.

"Il y a de la déception car évidemment c'est une finale et on aimerait les gagner analyse l'arrière du XV de France Jessy Trémoulière. Frustration ? Plus ou moins... Nous n'avons pas su les contrer offensivement alors qu'elles ont proposé un jeu plus que moyen. Je n'ai pas senti une équipe anglaise au-dessus de nous. Il faudra mettre les bons ingrédients pour les battre.

Le XV de France retrouvera l'Angleterre pour un match amical à Lille le vendredi 30 avril.