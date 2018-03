Au terme d'un match haletant, la France s'impose 22-16 ce samedi au Stade de France, face à l'Angleterre, dans le tournoi des Six Nations.

Le XV de France a battu l'Angleterre 22-16 dans ce "crunch", samedi au Stade de France, à l'issue d'un final à suspense. C'est un grand "ouf", une joie savoureuse, pour le rugby français, dans le dur depuis plusieurs mois ; une deuxième victoire d'affilée après l'Italie.

Un match sous haute tension

Les Bleus ont souffert jusqu'au bout, se sont accrochés, mais n'ont pas plié malgré la pression mise par le XV de la Rose. Fort d'une défense efficace et d'une belle dépense d'énergie, les tricolores ont embêté les Anglais. Les Français attendaient une victoire depuis quatre ans contre l'Angleterre.

"Cette victoire fait mal, mais elle fait du bien. On fait le dos rond, on travaille dur. Mais ce soir on montre qu'on est prêts à renverser des montagnes." — Guilhem Guirado, capitaine du XV de France

Soulagé et heureux après s'être fait peur dans un final de folie, le capitaine Guirado pouvait souffler après cette victoire ! #6Nations#Crunch#Bleuspic.twitter.com/MdNxSItgT1 — France tv sport (@francetvsport) March 10, 2018

"Il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, et à la fin, il a fallu résister. On a montré beaucoup de qualités mentales", estime quant à lui le sélectionneur Jacques Brunel.

Final haletant

Après la pénalité de Lionel Beauxis à la 79e minute, le XV de la Rose a bénéficié de deux touches à cinq mètres de l'en-but tricolore pour marquer l'essai transformé qui lui aurait permis de passer devant. Mais à la suite de la seconde touche, le ballon a été enterré et la fin du match sifflée.

Match référence ?

Source de bonheur pour l'Equipe de France, ce match est peut-être aussi une référence pour le XV de France et projette avec confiance sur le dernier match du Tournoi, au Pays de Galles, samedi 17 mars.

L'Irlande remporte le Tournoi

Les Irlandais, qui affronteront l'Angleterre en clôture du Tournoi des Six Nations totalisent neuf points de plus que les Anglais et les Français. En cas de victoire à Twickenham, l'Irlande réaliserait son troisième Grand Chelem dans le Tournoi. La France est troisième du Tournoi.

Sous le regard du Premier ministre

Le match s'est déroulé sous le regard du Premier ministre, Edouard Philippe, présent dans les gradins du Stade de France à Saint-Denis. Il est descendu sur la pelouse à la fin du match saluer les joueurs.

Les points