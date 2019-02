Tournoi des six Nations : cinq clermontois titulaires pour le Crunch

Clermont-Ferrand, France

Il y a des changements pour blessures (Fofana, Médard, Atonio) et il y a les choix de Jacques Brunel. Le sélectionneur du XV de France a donc annoncé six nouveaux titulaires pour affronter les anglais dimanche. Un bouleversement qui ne concerne pas les joueurs de l'ASM. Ils étaient six titulaires vendredi dernier face aux gallois, ils seront cinq cette fois. Le seul absent est Wesley Fofana ; il perd sa place non pas pour un manque de performance mais en raison d'un problème musculaire.

Le grand changement touche avant tout les lignes arrières avec le retour de Bastareaud, associé à Doumeyrou au centre. Damian Penaud est le seul trois quart du match face au Pays de Galles à jouer au même poste. Il occupera l'aile droite et pourra éventuellement couvrir un éventuel problème au centre.

L'expérience clermontoise

Continuité également pour la charnière, 100% clermontoise avec Morgan Parra à la mélée et Camille Lopez à l'ouverture. Reste à savoir si Camille Lopez jouera cette fois tout le match puisque Ntamack, relégué sur le banc, peut aussi couvrir le poste d'ouvreur. Enfin dans le pack, Sébastien Vahaamahina, indispensable dans les duels et dans le jeu aérien, et Arthur Iturria, brillant il y a une semaine face aux gallois, conservent logiquement leur place.

La présence des clermontois offre un gage de continuité, pas inutile dans cette équipe chamboulée. Les joueurs de l'ASM ont l'expérience du haut niveau et des grosses ambiances européennes. Ils connaissent aussi la pelouse de Twickenham, des repères qui comptent alors que beaucoup de leurs coéquipiers comptent très peu de sélections. C'est particulièrement vrai pour le banc puisque les huit remplaçants totalisent à peine 25 sélections (0 sélection pour Aldegheri et Ramos, 1 sélection pour Bourgarit, Willemse, Alldrit et Ntamack). A titre de comparaison, les cinq clermontois titulaires comptent eux 141 sélections.