Tournoi des Six Nations : contre l'Écosse ce dimanche, les Bleus doivent réagir

Les Bleus vont-ils réussir à rebondir ? Le XV de France, qui restait sur une série de quatorze victoires de rang avant sa défaite en Irlande (32-19), elle-même précédée d'une victoire poussive contre l'Italie , reçoit dimanche l'Écosse au Stade de France pour la 3e journée du tournoi des Six Nations. Le coup d'envoi aura lieu à 16h. La composition des Bleus pour dimanche est à retrouver ici .

Si le rêve d'un second Grand Chelem consécutif s'est envolé à l'Aviva Stadium de Dublin, les rugbymen français conservent encore l'espoir de gagner le tournoi 2023, à condition de remporter leurs trois derniers matchs et de voir trébucher leurs adversaires. Le XV de France "est encore en position de gagner le tournoi", a lancé jeudi soir Karim Ghezal, le co-entraîneur des Bleus en charge de la conquête. "On l'a vu en 2020 : les Anglais sont venus perdre chez nous et ils ont gagné le Tournoi ; en 2021, on était en position de le gagner au dernier match", rappelle-t-il. Les Bleus sont actuellement quatrième du classement, derrière l'Irlande et l'Écosse, qui ont leurs deux premiers matchs, et derrière l'Angleterre, qui a empoché deux points de bonus (contre un seul pour les Français).

Seulement voilà : le XV de France n'est pas "favori" contre l'Ecosse, a estimé le talonneur Gaëtan Barlot mercredi.

Les Français méfiants

Les Écossais ont dominé l'Angleterre (29-23) puis le pays de Galles (35-7) dans le début de ce tournoi. "Ils ont pris dix points en deux matches : ils viennent ici, au Stade de France, où ils ont déjà gagné", a rappelé Barlot, selon qui c'est un "gros gros match" qui attend les Bleus dimanche. "C'est une très bonne équipe, qui monte en puissance", a abondé le deuxième ligne de Lyon Romain Taofifenua.

L'Écosse est "une équipe en confiance", a aussi prévenu François Cros. "Ils ont gagné à Twickenham, ce n'est pas rien." Selon le troisième ligne du XV de France, "c'est une équipe très mobile, qui joue beaucoup. À nous de répondre présents dans ce domaine-là et d'arriver à contrer Finn Russell, qui fait un début de Tournoi assez incroyable".

Des Bleus cramés ?

Entre club et sélection, les internationaux français sont sur le pont depuis septembre. Résultat, Grégory Alldritt affiche déjà 1.354 minutes de jeu au compteur, un peu plus que Ethan Dumortier (1.338 min) ou Anthony Jelonch (1.304 min). Même Antoine Dupont, 1.261 minutes et une nouvelle fois titanesque en Irlande, était "épuisé" et "avait besoin de repos", selon Fabien Galthié.

À Dublin, les images étaient criantes : les Français semblaient mâchés dès la pause et leur langage corporel, mains sur les hanches, à la recherche d'air, trahissait une certaine fatigue. "On a tenu le choc pendant 80 minutes mais, quand on se compare aux Irlandais à la fin du match, il y a un écart (...) Eux donnent l'impression de pouvoir jouer pendant deux jours", a soufflé Romain Ntamack. Un constat inquiétant après une préparation intense à Capbreton. Cette fois, une bonne semaine de repos avant de se retrouver à Marcoussis aura-t-elle été suffisante ?

Le secteur offensif en berne

Repossession ? Dépossession ? Après des tests de l'automne où le jeu des Bleus avait parfois semblé un peu trop lisible, le staff du XV de France avait promis un peu plus d'alternance. "En novembre, c'était peut-être un peu réducteur. Là, on retrouve un peu plus de liberté sur le terrain, plus d'options de jeu, plus de prise d'initiative, de passes... C'est un peu plus ouvert", avait d'ailleurs détaillé Romain Ntamack.

Le cadre du début d'année 2023 paraît pourtant un peu plus flou. Et les Bleus n'ont inscrit que cinq essais depuis le début du Tournoi (4e attaque). "Ce qu'on a pu voir en Irlande, c'est de la confusion sur le terrain (...) Ce qui m'a gêné un petit peu, c'est qu'on a assisté à plus de confusion qu'à un début de mise en place d'un jeu" a expliqué l'ancien sélectionneur Pierre Berbizier à l'AFP.

Des finisseurs à la peine

De Jonathan Danty à Cameron Woki en passant par Gabin Villière et Peato Mauvaka... les absences ont pesé depuis le début du Tournoi. Et, hormis Ethan Dumortier, remplaçant désigné de Villière à l'aile, les suppléants ont semblé moins en verve. Le banc à six avants et deux trois-quarts, avec Sekou Macalou dans un rôle hybride, a permis certes de terminer avec un paquet d'avants frais mais il a également limité les choix derrière. Et poussé Matthieu Jalibert, habituel ouvreur, à évoluer en 15, un poste où il a déjà expliqué ne pas être à l'aise. "Jalibert ne savait pas ce qu'il faisait à l'arrière, il a été perturbé dans ses placements et son jeu au pied a été moins efficace", a encore regretté Berbizier.

Toutefois le centre de La Rochelle Jonathan Danty, absent sur blessure lors des deux premiers matches, est "espéré" avant la fin du tournoi des Six Nations, a indiqué mercredi Thibaud Giroud, le directeur de la performance du XV de France.

Dans les rucks, la machine est grippée

Pénalisés à 18 reprises en Italie, sept fois devant l'Irlande, les Bleus ont corrigé leur indiscipline. Mais ils ont toujours du pain sur la planche au niveau des rucks, alors que World Rugby a demandé aux arbitres de laisser moins de libertés dans cette phase de jeu, habituel point fort du XV de France.

Les absences de Jonathan Danty et Gabin Villière, particulièrement efficaces dans les rucks, ont également contribué à des défaillances. Mais elles n'expliquent pas tout. Contre l'Irlande et ses rucks à toute vitesse, les Bleus n'ont pas su faire disjoncter les radars verts. Devant l'Écosse, il va falloir regagner la bataille au sol, prépondérante lors de la série de victoires du Grand Chelem 2022.

