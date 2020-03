Diminué par une gêne au mollet, l'ailier clermontois a manqué les trois matchs remportés par le XV de France toujours en course pour le grand Chelem. Damian Penaud et les Bleus défient les Ecossais ce dimanche (16 heures) à Edimbourg.

Tournoi des six Nations : le Clermontois Damian Penaud titulaire face à l'Ecosse !

Damian Penaud a du ronger son frein et ce ne sont pas ses douleurs aux dents qui en sont la cause. Titulaire en puissance, le joueur de l'ASM présent dans le groupe France n'a pas pu disputer la moindre minute dans le Tournoi des six Nations en raison d'un mollet gauche douloureux. Le XV de France a fait sans lui en s'imposant face à l'Angleterre avant d'enchaîner contre l'Italie puis au Pays de Galles.

à lire aussi Tournoi des Six Nations : découvrez la composition du XV de France pour affronter l'Écosse ce dimanche

La victoire à Cardiff n'a pas fait que des heureux dans le camp tricolore, puisque Teddy Thomas n'a pas été retenu par Fabien Galthié pour défier l'Ecosse. La faute à des errements défensifs coupables au Millénium. Le Racingman ne figure donc pas dans le groupe. Damian Penaud, 16 sélections, et Gaël Fickou seront alignés aux ailes. Les joueurs clermontois pourront tranquillement supporter les bleus, puisqu'il n'y a pas de doublon sur les deux derniers matchs du Tournoi des six Nations. L'ASM ne reprendra la compétition que le dimanche 22 mars avec la venue du RC Toulon au stade Marcel-Michelin.

Ecosse - France, coup d'envoi à 16 heures (heure française) ce dimanche à Edimbourg. Un match à suivre en direct sur France Bleu.