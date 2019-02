Tournoi des Six Nations : découvrez la compo du XV de France face à l'Angleterre avec le retour de Bastareaud

Par Germain Arrigoni, France Bleu, France Bleu Béarn, France Bleu Pays Basque, France Bleu Gascogne, France Bleu Pays d'Auvergne, France Bleu Hérault et France Bleu Isère

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a titularisé vendredi six nouveaux joueurs dont le centre Mathieu Bastareaud, non retenu pour le premier match, pour affronter l'Angleterre dimanche lors de la 2e journée du Tournoi Six Nations.