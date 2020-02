Tournoi des Six Nations : découvrez la composition du XV de France pour affronter l'Italie dimanche

On prend (presque) les mêmes et on recommence ! Après son exploit face à l'Angleterre (24-17) pour son entrée en lice dans la compétition, le XV de France reçoit l'Italie au Stade de France ce dimanche (16h) pour son deuxième match dans le Tournoi des Six Nations.

Arthur Vincent, seul changement

La titularisation d'Arthur Vincent, capitaine des champions du monde des moins de 20 ans en 2019, est le seul changement effectué par Fabien Galthié, vendredi, dans le XV de départ qui affrontera l'Italie, dimanche, lors du Tournoi des six nations. Le centre de Montpellier (20 ans) remplace l'habituel centre titulaire Virimi Vakatawa, blessé à un triceps et forfait pour la rencontre au Stade de France, où débuteront également quatorze des quinze joueurs qui ont battu l'Angleterre (24-17) dimanche dernier.

Le joueur du MHR retrouvera ses coéquipiers en club, l'arrière Anthony Bouthier (27 ans) et le pilier Mohamed Haouas (25 ans), qui ont connu, eux aussi, leur première sélection dimanche dernier.

Ntamack - Dupont reconduit à la charnière

Comme face aux Anglais, la charnière, composée par Antoine Dupont (23 ans, 21 sélections) au poste de demi de mêlée et Romain Ntamack (20 ans, 13 sélections) à l'ouverture, sera 100% toulousaine.

Le capitaine Charles Ollivon (26 ans, 12 sélections) est évidemment de la partie, tout comme la deuxième ligne "sud-africaine" Bernard Le Roux et Paul Willemse, prépondérante face au XV de la Rose.

Dans les lignes arrières, le Racingman Teddy Thomas et le Rochelais Vincent Rattez, auteur d'un essai et d'une 'passe décisive' contre l'Angleterre, encadrent le capitaine de la défense Gaël Fickou (25 ans, 52 sélections) et le néophyte Arthur Vincent.

Vakatawa et Hamdaoui blessés

Nouveaux coups durs pour les Bleus: le centre Virimi Vakatawa, blessé au triceps, et l'arrière Kylan Hamdaoui, touché à une cheville, ont déclaré forfait pour le match des Bleus dimanche, a annoncé vendredi la Fédération française de rugby quelques heures avant la liste des 23 qui affronteront l'Italie.

Virimi Vakatawa (27 ans, 22 sélections) a été touché lors de la victoire contre l'Angleterre (24-17) en ouverture du Tournoi des six nations dimanche dernier et avait été mis au repos dans la semaine. Le joueur du Racing 92 n'avait ainsi pas pris part, mercredi, à l'entrainement du groupe de 42 joueurs réunis au Centre national du rugby de Marcoussis.

Kylan Hamdaoui (25 ans, 0 sélection) a lui été touché à la cheville gauche lors de l'entraînement de mercredi. Il a quitté la séance avant ses coéquipiers, dans une voiturette et avec une poche de glace sur une cheville, au sortir d'une phase avec Teddy Thomas. L'arrière du Stade français avait déjà raté le premier match, face aux Anglais, en raison d'une commotion subie en club.

Ces absences s'ajoutent aux blessures de l'ailier Damian Penaud et du talonneur Camille Chat.

Le XV de départ

Le XV de départ : Bouthier - Thomas, A. Vincent, Fickou, Rattez - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille

Remplaçants : Mauvaka, Poirot, Bamba, Taofifenua, Palu, Woki, Serin, Jalibert

Réservistes : Baubigny, Antonio, Ngandebe, Heriteau, Ramos

