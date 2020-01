Tournoi des Six Nations : découvrez les 42 joueurs du XV de France retenus pour l'édition 2020

Ils sont donc 42 joueurs du Top 14 convoqués le 19 janvier au Centre national de rugby pour un départ imminent à Nice, où s'effectuera la préparation du match contre l'Angleterre, le 2 février au Stade de France.

Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du XV de France, a obtenu in extremis la mise à disposition de 11 joueurs de plus que les 31 habituellement convoqués, afin de mieux faire face aux blessures et améliorer les entraînements. Il a commencé par annoncer, comme pressenti, la nomination au poste de capitaine de Charles Ollivon, qui joue au RC Toulon, en remplacement de Guilhem Guirado.

À 26 ans et 11 sélections, Ollivon est plus jeune et moins expérimenté que ses prédécesseurs directs : en 2016 au moment de sa nomination, Guilhem Guirado a 29 ans et 38 sélections, Thierry Dusautoir 27 ans et 25 sélections en 2009, Lionel Nallet 31 ans et 32 sélections en 2008. Il faut remonter à 1998 pour trouver plus jeune capitaine avec Raphaël Ibanez, alors talonneur de 24 ans avec seulement six sélections au compteur. Ce dernier a d'ailleurs participé à choisir Ollivon, en tant que nouveau manager du XV de France.

La liste des 42 joueurs

Le "Crunch" pour commencer

Après une Coupe du monde sans saveur où elle a pris la porte en quart de finale par le pays de Galles, la France veut redresser la tête avec ce Tournoi es Six Nations 2020 et faire mieux que la 4e place et ses 10 points obtenus l'an passé.

Le XV de France débute le Tournoi par le "Crunch" à domicile face à l'Angleterre - finaliste du dernier Mondial - le dimanche 2 février (16h) puis l'Italie le dimanche suivant à la même heure.

Après une première coupure, ils se rendront au pays de Galles, tenant du titre, puis après la seconde coupure en Ecosse avant de terminer lors du "Super samedi" à domicile face à l'Irlande, le 14 mars.

