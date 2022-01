Le sélectionneur du XV de France a dévoilé mardi la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des six nations. Le capitaine Antoine Dupont, qui n'a plus joué depuis le 11 décembre y figure, ainsi que sept néophytes. Matthieu Jalibert est absent, en raison d'une blessure à la cuisse.

Tournoi des six nations : Dupont et sept nouveaux convoqués, Jalibert absent de la liste du XV de France

Le demi de mêlée Antoine Dupont a été convoqué parmi les 42 joueurs pour la préparation du XV de France pour le Tournoi des six nations

Alors que le premier match du XV de France dans le Tournoi des six nations a lieu le 6 février prochain face à l'Italie, Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la compétition. Le sélectionneur a décidé de convoquer le demi de mêlée et capitaine des Bleus Antoine Dupont. Ce dernier n'a plus joué depuis le 11 décembre.

Le Toulousain figure aux côtés de sept joueurs sans sélection mais pas de l'ouvreur de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert, absent deux semaines en raison d'une blessure à une cuisse. Le jeune pilier de Clermont Daniel Bibi Biziwu est la principale surprise de cette liste, aux côtés des petits nouveaux comme le troisième ligne du Racing 92 Yoan Tanga, le polyvalent trois-quart de La Rochelle Jules Favre, le centre de Clermont Tani Vili, l'ouvreur de Lyon Léo Berdeu, le deuxième ligne de Montpellier Florian Verhaeghe et celui de Castres Florent Vanverberghe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sans surprise, le noyau dur du XV de France est de la partie : le talonneur Julien Marchand (26 ans, 16 sélections), le pilier Cyril Baille (28 ans, 31 sélections), les troisièmes lignes Grégory Alldritt (24 ans, 26 sélections) et Cameron Woki (23 ans, 11 sélections), le centre Gaël Fickou (27 ans, 66 sélections), les ailiers Damian Penaud (25 ans, 28 sélections) et Gabin Villière (26 ans, 9 sélections) ou bien les arrières Melvyn Jaminet (22 ans, 6 sélections) et Brice Dulin (31 ans, 36 sélections)... ont été appelés.

Charnière 100% Stade toulousain

Tout comme la charnière 100% Stade toulousain, formée par Romain Ntamack (22 ans, 23 sélections) et Antoine Dupont (25 ans, 35 sélections), qui a brillé lors de la victoire contre les All Blacks en novembre (40-25). Le demi de mêlée, récemment désigné meilleur joueur du monde, conservera le capitanat malgré les incertitudes autour de son état de santé puisque le Toulonnais Charles Ollivon est toujours blessé.

Absent des terrains depuis la première quinzaine de décembre, discret sur ses réseaux sociaux, annoncé "fatigué" le 1er janvier puis "blessé" selon son entraîneur à Toulouse Ugo Mola, Dupont a retrouvé les terrains d'entraînement lundi. Après un stage de préparation dans le sud-est de la France, avec la légion étrangère, le XV de France affrontera l'Italie le 6 février au Stade de France en ouverture du Tournoi des six nations qu'il n'a plus remporté depuis 2010.