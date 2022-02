La France jouera en Ecosse ce samedi à 15h15. Un troisième match du Tournoi des Six nations avec trois joueurs du Stade Rochelais titulaires. Le trois quarts centre Jonathan Danty, le 3ème ligne Grégory Alldritt et le pilier droit Uini Atonio. Une 42ème sélection pour le colosse rochelais.

Tournoi des Six Nations : en Ecosse, une 42ème sélection avec les Bleus pour le Rochelais Uini Atonio

Ecosse - France, c'est donc ce samedi à 15h15 à Murrayfield à Edimbourg. Après un succès sur l'Italie, puis l'Irlande il y a deux semaines, c'est un troisième match du Tournoi des Six nations peut-être charnière en vue d'une victoire finale pour les tricolores. Le sélectionneur Fabien Galthié et son staff ont communiqué le groupe retenu pour ce match. Dernière équipe encore invaincue dans la compétition, la France peut encore réussir le Grand Chelem, qu'elle n'a plus réalisé depuis sa dernière victoire dans le Tournoi en 2010.

Au total, deux changements ont été effectués par rapport à l'équipe qui a battu l'Irlande (30-24). L'ailier Gabin Villière, blessé au visage, est le seul des 15 titulaires contre le XV du Trèfle absent pour ce premier déplacement des Bleus dans le Tournoi 2022. Par ailleurs, Yoram Moefana a été décalé à l'aile du XV de France, laissant sa place au centre à Jonathan Danty, de retour de blessure.

Pas de surprise dans le reste de la composition puisque la charnière de Toulouse, Antoine Dupont et Romain Ntamack, est reconduite pour la dixième fois de l'ère Galthié.

Dulin "réserviste"

Uini Atonio , le pilier droit du Stade Rochelais va célébrer face à l'Ecosse sa 42ème sélection. Uini reste le premier choix du sélectionneur au poste 3. Il va fêter ses 32 ans le 26 mars prochain.

Grégory Alldritt, le 3ème ligne maritime fêtera lui une 29ème sélection. Avec François Cros, et Charles Ollivon, Grégory Alldritt est le joueur le plus utilisé en 3ème ligne sous l'ère Galthié.

Jonathan Danty. Avec une 13ème cape en vue , le 3/4 centre jaune et noir est le "moins expérimenté" des trois en équipe de France, mais est de plus en plus utilisé depuis ses grosses performances l'automne dernier. Il faisait notamment partie du groupe qui avait battu la Nouvelle-Zélande (40 à 25)

Brice Dulin lui, est hors-groupe, en joueur supplémentaire. L'arrière de La Rochelle fera tout de même partie du déplacement en Ecosse en cas de blessure.

Ecosse - France est à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle ce samedi à 15 heures 15.