Tournoi des six nations : en renouveau, le XV de France ouvre la compétition face à l'Italie

Le XV de France démarre le Tournoi des six nations samedi (15h15) face à l'Italie. Placés dans une bulle sanitaire stricte, les Bleus comptent bien confirmer leur statut de favori et empêcher les Anglais de conserver leur titre.

Après plusieurs semaines d'incertitude liée à l'épidémie de coronavirus, le Tournoi des six nations peut enfin commencer aux dates prévues. Ce samedi à 15h15, le XV de France ouvre la compétition à Rome face à l'Italie. Toujours pas de public, plus de tests et des sélections coincées dans des bulles sanitaires : telles sont les règles à respecter pour que la compétition se déroule selon son organisation traditionnelle.

Ce premier match des Bleus face à l'Italie servira de test pour une équipe de France en plein renouveau. Les joueurs de Fabien Galthié avaient été la révélation du Tournoi 2020 et comptent bien confirmer leur statut en 2021. Le XV de France avait remporté quatre matchs sur cinq, battant même l'Angleterre (24-17), mais avait fini en deuxième position de la compétition, derrière le XV de la Rose en raison d'un moins bon goal average général.

Finalement, le point de bonus défensif décroché par les Anglais au Stade de France, lors de la première journée, avait fait la différence. Et le demi de mêlée Antoine Dupont, élu meilleur joueur du Tournoi, regrette peut-être encore d'avoir expédié le ballon en direction des tribunes quelques secondes trop tôt à la fin du match. Cela avait permis au capitaine anglais Owen Farrell d'inscrire trois points, décisifs, dans les ultimes instants.

Ne pas "s'enflammer"

Mais ce qui est passé appartient au passé et les Bleus démarrent le Tournoi des six nations avec la volonté de le gagner. Place à l'avenir, et notamment à moyen terme à la Coupe du monde 2023 qui se déroulera à domicile. Pour autant, les Français ne veulent pas "s'enflammer" malgré l'étiquette de favori que leur collent certains de leurs adversaires. "On a certes fait de bons matches l'année dernière mais on n'a rien gagné (...) Il nous reste tout à faire", explique le N.8 français Grégory Alldritt, qui sait que l'effet de surprise ne fonctionnera plus.

Le Rochelais a d'ailleurs eu droit avec ses partenaires à une séance spécifique sur l'image que pouvait désormais renvoyer l'équipe de France. "Tout le monde a les pieds sur terre", assure-t-il. Car tout excès de confiance ferait les affaires des autres équipes, en particulier de l'Angleterre.

"Ce qui est super pour nous, c'est que tout le monde aime la France. On sait que vous (les médias, NDLR) vous les aimez donc continuez comme ça. Continuez à leur dire à quel point ils sont forts. Nous, on s'inquiètera de la France quand on l'affrontera", ironisait Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre.

L'Australien rêve d'une revanche avec la manière, après que ses joueurs ont peiné pour battre une équipe de France bis (22-19 a.p) en finale de la Coupe d'automne des nations, le 6 décembre à Twickenham. Mais avant de penser aux retrouvailles avec les Bleus le 13 mars à Twickenham, le XV de la Rose reçoit samedi l'Écosse, l'autre équipe surprise de l'édition 2020. Quatrième au classement, le XV du Chardon est le seul à avoir battu la France et avait signé deux autres succès, dont un retentissant au pays de Galles. Avant-dernier en 2020, le XV du Poireau se lance dans une mission rachat dimanche contre l'Irlande, en reconquête elle aussi.

Tests PCR et bulle sanitaire

Le XV de France est arrivé jeudi à Rome, deux jours avant d'affronter l'Italie, non sans effectuer une dernière série de tests PCR. Pour assurer la bonne tenue du Tournoi, les Six nations ont en effet établi un protocole strict et rigoureux, "avec une bulle sanitaire, comme pendant le Tour de France", a expliqué la ministre des Sports Roxana Maracineanu, donnant ainsi son feu vert aux Bleus.

Les hommes de Fabien Galthié seront ainsi testés deux ou trois fois par semaine et voyageront dans des avions privés. "Une fois sur place, les consignes sont évidemment de continuer à respecter à la lettre la réglementation de la bulle sanitaire. Notre but, c'est que, dans ce contexte particulier, le voyage soit le plus serein possible pour les joueurs, pour le staff, et qu'ils puissent se concentrer uniquement sur le rugby et sur la chance que nous avons de pouvoir jouer et participer à cette compétition", a déclaré Raphaël Ibanez, manager du XV de France.

Les Bleus étaient réunis à Nice depuis le 24 janvier pour préparer le match face à l'Italie, qui ne les a plus battus depuis un succès 23-18, à Rome, le 3 février 2013.