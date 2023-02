Tournoi des Six Nations : face à l'Irlande, les Bleus ont rendez-vous avec la "meilleure équipe du monde"

Une finale avant l'heure, entre les deux premières nations du rugby. Les chocs s'annoncent rudes sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin, ce samedi à partir de 15h15. Les Bleus, tenants du titre et invaincus depuis l'été 2021, mais qui ont montré un visage inquiétant dimanche dernier contre de valeureux Italiens (24-29) , feront face à leurs principaux adversaires dans ce tournoi des Six Nations 2023 : la machine irlandaise, première nation mondiale, entrée de la meilleure des façons dans la compétition en s'adjugeant une confortable victoire contre le Pays de Galle (34-10).

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié ne s'y trompe pas et s'attend à un match "magnifique". "L'Irlande est la meilleure équipe au monde, depuis cet été, après leur seconde victoire contre les All Blacks", reconnaît-il, soulignant son "jeu offensif millimétré" absolument "remarquable", "des joueurs merveilleux, talentueux et surtout un réservoir qu'ils arrivent à alimenter régulièrement".

À sept mois de la Coupe du monde en France, les Français auront à cœur d'enfoncer le clou et de marquer l'un de leurs principaux adversaires au fer rouge, pour assoir leur statut de favori. "Qui va nous empêcher d'être ambitieux samedi ? Personne", souligne Galthié. Mais les Irlandais, battus dans leur antre par les Bleus en 2021, aspirent à mettre fin aux 14 victoires consécutives des Français. D'autant que les coéquipiers de Jonathan Sexton (37 ans, 110 sélections) sont gonflés à bloc par la présence de leur capitaine qui, après avoir raté les deux derniers rendez-vous avec la France dans le Tournoi, soldés par autant de défaites, sera bien titularisé à l'ouverture samedi. Victime d'un choc à la tête et d'une béquille, il avait été remplacé à la 68e minute contre les Gallois.

Statistiquement, l'avantage est aux Français, le XV de France ayant battu le XV du Trèfle lors de leurs trois dernières rencontres, dont en 2021 à Dublin. "On commence à se connaître, nos clubs affrontent leurs provinces en Coupe d'Europe", énumère Galthié. Cependant "on n'a pas encore joué à l'Aviva dans ces conditions, c'est-à-dire dans un stade plein, avec des supporteurs présents". La rencontre de 2021 à l'Aviva Stadium, en pleine pandémie, s'était en effet jouée à huis clos. Dimanche, "les spectateurs irlandais vont porter leur équipe, mais ils ne vont pas plaquer, ni accélérer : cela restera un match à quinze hommes contre quinze".

Moins d'indiscipline

Pour tenter de prolonger sa série de 14 victoires, le XV de France devra se montrer moins indiscipliné qu'à Rome, où les coéquipiers d'Antoine Dupont ont concédé 18 pénalités, contre 9,4 en moyenne d'habitude. Un point qui ne semble pas inquiéter Fabien Galthié outre mesure. "Par expérience, lors de nos premiers rendez-vous d'une série de matches internationaux, on est toujours à 14 ou 15 pénalités par match, puis lors des suivants on divise par deux, et on reste à neuf. On a donc travaillé sur ce point d'amélioration, qui n'est pas un point faible, c'est un point fort et un enjeu majeur", a estimé le sélectionneur des Bleus jeudi.

D'autant qu'à Cardiff samedi dernier, les Irlandais n'ont pas non plus brillé par leur discipline (13 pénalités concédées, dont 6 pour le seul pilier Andrew Porter). Les deux formations se doivent donc de rectifier le tir samedi, d'autant que l'arbitre désigné pour la rencontre est le très expérimenté Wayne Barnes.

Les Tricolores devront aussi mieux gérer leurs "temps faibles", contrepoint des entames à 100 à l'heure des Bleus, marque de fabrique de la bande à Galthié : enchaîner le plus d'essais en un minimum de temps afin de n'avoir ensuite plus qu'à "gérer". Sauf que parfois, ça coince. Ainsi à Rome, après avoir marqué trois essais au bout de 28 minutes de jeu (19-6), les Bleus ont ensuite concédé entre la 32e et la 62e un cinglant 18-3, l'un de ces fameux "temps faibles" qui nécessitent de s'appuyer sur le banc pour reprendre l'avantage. L'an dernier face à l'Irlande (30-24), les Tricolores s'étaient également fait peur, en encaissant coup sur coup deux essais au retour des vestiaires, par Josh van der Flier (44e) puis Jamison Gibson-Park (49e).

Le même XV de départ

Malgré la performance en demi-teinte au Stadio Olimpico, Fabien Galthié semble avoir confiance en ses hommes, puisque c'est le même XV de départ qui a été reconduit pour ce périlleux déplacement à Dublin. Sur les vingt-trois qui figuraient sur la feuille de match à Rome, les seuls changements interviennent sur le banc : Thomas Lavault et Nolann Le Garrec, qui n'étaient pas entrés en jeu, cèdent leurs places au troisième ligne de Toulouse François Cros (28 ans, 15 sélections) et au demi de mêlée de Lyon Baptiste Couilloud (25 ans, 12 sél.).

Reconduit, Ethan Dumortier (22 ans, 1 sél.), meilleur marqueur du Top 14, avait été titularisé la semaine dernière, pour la première fois, à la place de son homologue toulonnais Gabin Villière, blessé au péroné gauche. Avec succès puisqu'il a inscrit le troisième essai des Bleus. Peu en verve à Rome, le deuxième ligne Paul Willemse (30 ans, 25 sél.) et le troisième ligne Charles Ollivon (29 ans, 29 sél.), pénalisé à quatre reprises, conservent leur place de titulaire.

La charnière 100% toulousaine, formée par Antoine Dupont (25 ans, 43 sél.) à la mêlée et Romain Ntamack (23 ans, 32 sél.) à l'ouverture, est reconduite pour la vingt-troisième fois depuis leur première association sous le maillot bleu. Matthieu Jalibert (23 ans, 21 sél.), auteur d'un essai libérateur à la 67e dimanche dernier, à peine deux minutes après son entrée sur le terrain, entamera donc à nouveau la rencontre sur le banc. Enfin, l'arrière Thomas Ramos a également été reconduit, au dépens de Melvyn Jaminet (23 ans, 12 sél.).

"On a reconduit l'équipe en raison de la performance d'abord, la victoire avec le bonus offensif, les objectifs sont atteints. La cohérence aussi (car) ça fait trois semaines qu'on travaille avec ce XV de départ. La cohérence, c'est l'expérience collective, la recherche de l'homogénéité", a expliqué Galthié. "À notre niveau, on a peu de temps donc il est très important de créer une structure stratégique et tactique (...) Nous avons confiance en nos joueurs qui avancent ensemble depuis trois ans. C'est pour cela qu'il n'y a pas de surprise dans le XV de départ", a poursuivi le sélectionneur.

Les chiffres à connaître

La France a remporté ses trois derniers matches contre l'Irlande (30-24 en 2022, 15-13 en 2021, 35-27 en 2020).

L'Irlande a gagné 21 de ses 22 derniers matches à domicile. Mais... c'est la France qui a été la dernière équipe à l'avoir battue à l'Aviva Stadium, lors du tournoi 2021 (15-13).

Le XV du Trèfle a remporté 18 de ses 20 derniers matches et reste sur six victoires consécutives, dont des succès sur l'Afrique du Sud (19-16) à l'automne, et surtout en Nouvelle-Zélande face aux All Blacks (32-22 et 23-12) l'été dernier. Son dernier revers date du 2 juillet 2022, face aux All Blacks (19-42) en Nouvelle-Zélande.

Les Bleus sont pour leur part sur une série victorieuse de 14 matches

Lors de l'édition 2022 du Tournoi, l'Irlande a trusté les premières places : 694 ballons portés, 2.700 mètres parcourus ballon en main, 96% de mêlées gagnées, 93,7% de touches, 24 essais marqués (17 pour les Bleus).

La France, de son côté, affiche le meilleur taux de plaquages réussis (90,2%)

Dimanche, les Français n'ont remporté que 71 rucks/mauls (contre 108 pour les Italiens), commettant de trop nombreuses fautes. Face aux Gallois, les Irlandais en ont eux gagné 118.

Dix-huit pénalités concédées par la France face à l'Italie, certes. Mais à Cardiff, les Irlandais n'ont pas non plus brillé par leur discipline, avec 13 pénalités concédées, dont 6 pour le seul pilier Andrew Porter.

